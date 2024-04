Jacobs debutta sabato in Florida: a che punto è in vista delle Olimpiadi

Anche se il meteo non collabora, gli atleti sono chiamati a testare il tanto lavoro fatto nei mesi invernali. Gli azzurri che saranno impegnati nelle olimpiadi estive di Parigi avranno una ragione in più per verificare a che punto della preparazione siano arrivati. I nomi più attesi saranno in pista durante questo fine settimana per verificare la forma ad un solo mese dagli Europei di atletica di Roma di inizio giugno. Gli occhi di tutti gli appassionati saranno puntati sul campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, che debutterà nella serata italiana a Jacksonville, Florida ma non sarà l’unico a competere in un weekend molto affollato.

Jacobs, partenza in salita

Il primo impegno stagionale del talento italo-americano non sarà certo semplice, visto che sulla pista dell’Hodges Stadium, impianto della University of North Florida, dovrà vedersela con molti dei favoriti all’oro a Parigi. Per Jacobs sarà una gara in un impianto che conosce molto bene, visto che ci si allena dallo scorso autunno, ma la lista dei partecipanti agli East Coast Relays è di tutto rispetto. Marcell dovrà affrontare i tre compagni di allenamento Brommell, De Grasse e Hakim Sani Brown ma anche altri nomi importanti come Lemaitre, Forde, Cardoso e il cinese Zhenye. Jacobs non corre sui 100 metri dallo scorso 10 settembre: avere a che fare subito con buona parte dei finalisti degli ultimi anni non sarà semplice.

Il livello dei rivali è sicuramente elevatissimo, specialmente viste le prestazioni degli atleti che sono già scesi in pista. Il giapponese Sani Brown è reduce da un 10.02 di qualche giorno fa mentre Zhenye e Forde non sono molto lontani con 10.06 e 10.12: anche se siamo ancora ad inizio stagione, possibile quindi aspettarsi tempi interessanti. L’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario di Jacobs è però le World Relays di Nassau, nelle Bahamas, del 4 e 5 maggio: sarà su questa pista che la 4x100 azzurra proverà a far segnare il minimo per staccare il biglietto per Parigi. Il ritorno nel Vecchio Continente è previsto per il 18 maggio, quando si terrà il Roma Sprint Festival per replicare 10 giorni dopo ad Ostrava. Le gare da non sbagliare saranno quelle dell’8 e 12 giugno, quando all’Olimpico si giocheranno i titoli europei dei 100 metri e della staffetta.

Tanti azzurri in pista

Il fine settimana prenderà il via però qualche ora prima dall’altra parte del mondo: alle 9, infatti, Yeman Crippa debutterà nella 10 chilometri su strada di Herzogenaurach, in Germania. Il campione europeo dei 10.000 metri cerca l’en plein dei record del fondo italiano, visto che gli manca solo questa misura. Visto il record italiano sulla maratona fatto segnare il 18 febbraio a Siviglia ed il buon lavoro fatto segnare in altura sulle montagne dell’Atlante, il 27:50 di Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli potrebbe fare la stessa fine degli altri record tricolori. La vittoria, però, non è scontata, vista la presenza dei keniani Sawe e Krop nonché l’etiope Edris. Poche ore dopo, alle 13.30, sarà Mattia Furlani a debuttare all’aperto. Nella città cinese di Suzhou si terrà la seconda tappa della Diamond League: la stella del lungo, che sbarca tra i senior, se la dovrà vedere con atleti rinomati come gli ex campioni del mondo Tajay Gayle e l’idolo di casa Wang Jianan.

In serata, invece, all’Arena Civica Gianni Brera di Milano, ci sarà spazio per gli azzurri del mezzofondo, con molti dei protagonisti annunciati a Parigi che scenderanno in pista per la prima volta. Alle 18.20 il primo a gareggiare sarà Catalin Tecuceanu sui 1.000 metri, reduce dal record italiano indoor: più tardi, invece, impegnato nei 5.000 metri ci sarà spazio anche per Pietro Arese. Gran parte delle attese dei tifosi milanesi si concentreranno però su Nadia Battocletti: alle 19.10 l’atleta trentina sarà impegnata nei 1.500 metri ed avrà il compito non semplice di far segnare subito il minimo necessario per approdare a Parigi. L’ultima volta che è scesa in pista, lo scorso settembre a Padova, aveva fermato il cronometro sul 4:03.34, pochi decimi in più del 4:02.

50 necessario per arrivare a Parigi: vedremo se sarà in grado di ripetersi già da subito.