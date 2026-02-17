Jutte Leerdam: chi è l’atleta più sexy delle Olimpiadi e quanto ha guadagnato

Bella, vincente e ricca: le ha proprio tutte Jutte Leerdam, la 27enne pattinatrice olandese che alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha vinto un oro sui mille metri nella sua specialità, il pattinaggio di velocità, e un argento sui 500 metri.

Un “ricco” post gara

Se da molti è considerata l’atleta più bella e sexy dei Giochi Olimpici, oltre a essere tra le migliori al mondo nella sua specialità è senz’altro molto brava a guadagnare denaro con gli sponsor che le corrono dietro ma soprattutto con la sua scaltrezza e perspicacia. Nel momento della vittoria dell’oro, in lacrime, ha abbassato la cerniera della sua tuta da gara mostrando alle telecamere di tutto il mondo il reggiseno firmato Nike. Bene, questo gesto le è valsa la bellezza di 850mila euro dall’azienda americana secondo le dichiarazioni di Fredereique de Laat, fondatrice di Branthlete, un’agenzia che si occupa delle pubblicità delle atlete.

Quanto vale ogni pubblicazione

Ma questa è soltanto la “punta” dei suoi ricavi visto che con i social, Leerdam, fattura già molto: soltanto su Instagram dove conta attualmente 6,3 milioni di followers, per ogni post pubblicato che riguarda la Nike guadagnerebbe intorno ai 60 mila euro, spicciolo più spicciolo meno.

Oltre al suo momento di gloria alle Olimpiadi invernali, Leerdam è stata scelta anche dal rivenditore olandese Hema dopo la vittoria della medaglia d'oro quando il trucco le è colato sul viso mentre era in lacrime per l’impresa. Cogliendo l'occasione, Hema ha promosso il suo eyeliner con lo slogan: "Resistente all'acqua, anche con lacrime di gioia".

Una vita molto agiata

Per la serie “chi si somiglia si piglia”, è molto conosciuto e altrettanto ricco anche il fidanzato pugile Jack Paul che in uno dei suoi ultimi combattimenti (avversario Anthony Joshua) ha ricavato più di 90 milioni di dollari. La bella pattinatrice, giustamente, sui social fa sfoggio della sua vita lussuosa in giro per il mondo con il jet privato. Per questa ragione, però, si è beccata anche numerose critiche tra cui quella dell’opinionista e giornalista olandese, oltre a essere un ex calciatore, Johan Derksen, che è entrato sulla questione a gamba tesa e senza mezzi termini.

“Vive già come una milionaria, con jet privati e tutto il resto. Il suo comportamento è orribile per me, come quello di una diva. Se fossi il suo allenatore, non lo tollererei. Tutti stanno iniziando a stancarsi del suo comportamento”.