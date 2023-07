King George VI and Elisabeth Stake, la super classica ad Ascot

In Europa

Sabato 29 luglio alle ore 15,40 locali partirà “King George VI and Queen Elisabeth Stakes” Prova di GRUPPO 1 sulla distanza dei 2.405 metri ovvero 1 miglio 3furlongs e 211 yards. Con una dotazione £ 1.250.000 (Sterline inglesi) si colloca come una delle corse più ricche del panorama europeo, al vincitore andranno £ 708.875, al secondo classificato £ 268.750, al terzo £ 134.500, al quarto £ 67.000, £ 33.625 al 5° e £ 16.875 al 6°.

Nella classifica mondiale anno 2022, redatta da IFHA, la "Fifa" del galoppo, la corsa in questione risulta essere all’undicesimo posto, ottava in Europa.

I cavalli italiani che hanno vinto la prestigiosa competizione sono: RIBOT nel 1956 con Enrico Camici e GRUNDY nel 1975 con Pat Eddery. Il binomio, cavallo-fantino stabilì anche il record della corsa in 2m 26’98”. Tempo imbattuto sino al 2010. I tabloid inglesi la definirono "corsa del secolo" per il testa a testa ai 400 metri finali tra Grundy e Bustino.

Albo d’oro del terzo millennio

Albo d'oro dal 2000

La classifica Cavalli Pluri-vincitori sono: Enable 3 (2017, 2019, 2020), Dahlia 2 (1973, 1974) e Swain 2 (1997, 1998), chissa se Pyledriver riuscirà a raggiungerli.

La classifica dei Fantini: Lester Piggott e Frankie Dettori 7; Michael Kinane 5; Willie Carson e Johnny Murtagh 4; i fantini con 2 vittorie sono 9 mentre i fantini con una sola vittoria sono 27.

I Partenti dell’Edizione 2023 sono:

Riusciranno i quotati tre anni, Auguste Rodin e King Of Steel a battere i più rodati anziani. Nella storia della corsa questo è successo ben 31 volte, nel terzo millennio però gli anziani battono i più giovani 22 a 6. Pyledriver (nella foto di copertina) punta al bis e arriva prontissimo. Hukum è il nostro favorito, devastante la sua ultima uscita. Emily Upjohn è una garanzia di regolarità. Gli altri potrebbero fare come Pyledriver, vincere a 20 contro 1. Corsa stellare e tutta da gustare.

IN ITALIA

Venerdì 28 luglio a FOLLONICA

Sulla costa degli Etruschi va in scena l’Handicap principale C “Città di Follonica”, sulla distanza dei 1.650 dell’anello in sabbia della famosa località balneare saranno in 12 a contendersi il primo posto.

Commento tecnico : L’handiccaper ha posizionato i partecipanti all’interno di 9 chili, i pesi alti dovrebbero spuntarla ma le gabbie esterne potrebbero giocare loro un brutto scherzo. Tellateller con la gabbia numero uno potrebbe andare in testa e con una graduale progressione far sua la contesa. Alroucha potrebbe essere da sparo, visto le categorie frequentate. Scarlet beauty dovrebbe progredire rispetto all’ultima di Varese dove è sempre rimasta in pancia al gruppo. Gli altri non partono sconfitti.

Sabato 29 luglio a VARESE

La storia dell’ippica lombarda si lega indissolubilmente al Criterium Varesino, prova dedicata ai puledri. Nel 1878, per celebrare la nascita del primo ippodromo, questo appuntamento di selezione fu infatti inserito nella riunione inaugurale ma, a causa di un tracciato ritenuto difficile e pericoloso, venne spostato, dopo dieci edizioni, a San Siro. La Società Ippica Varesina decise, quindi, di costruire a Masnago una nuova struttura, soprattutto per potersi riappropriare di questa corsa, che tornò in città nel 1896. Per scongiurarne nuovamente la perdita, l’attività si spostò nell’attuale impianto delle Bettole a partire dal 1908. A livello tecnico si può senza dubbio affermare che il Criterium sia il faro dell’intera stagione, soprattutto per la riacquisizione, per bontà dei risultati, del titolo di listed race. Dal 2012 al 2017, anni di relegazione a semplice condizionata, sono stati difatti molti i vincitori ad aver poi avuto un prosieguo interessante di carriera. Nel 2021 si impose Some Respect da favorito, con una quota sotto la pari su Jacinda e Beautiful black. L’edizione 2022 ha raccolto sette soggetti dietro le gabbie di partenza, 2 maschi e 5 femmine, ha vinto l'ospite tedesca Sienna, secondo Sopran Blakey, terzo Passacaglia, quarta Kinkawa.

Per il 2023 sono partenti in …

Commento tecnico : pochi ma buoni, quattro maschi e due femmine. La Scuderia Botti e la Scuderia di Madame Theresa Marnane allenata da F. Guyader probabilmente si contenderanno la vittoria, a guastare loro la festa Burrobirra e Rebel Music, il primo preferito alla seconda.

Altra corsa decisamente importante per il panorama nazionale è l’Handicap Principale di categoria B intitolato a “Giovanni Borghi“ il grandissimo imprenditore varesino, mister Ignis, protagonista del boom economico italiano