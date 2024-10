"L’ho baciata fino all’ultimo battito": il dolore del fidanzato di Matilde Lorenzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il dolore per la scomparsa di Matile Lorenzi, la sciatrice 19enne che ha sbattuto violentemente la testa sulla pista da sci, non accenna e non può diminuire: una simile tragedia ha bisogno di molto tempo per essere metabolizzata, specialmente dalla famiglia e da chi la conosceva bene tra cui il fidanzato, il 27enne Federico Tomasoni anche lui amante degli sport invernali e campione di ski cross. Al Corriere della Sera ha raccontato gli ultimi momenti che ha passato insieme a Matilde.

"Non riesco a crederci"

Fino a domenica i due giovani fidanzati sono stati insieme fino a quando Federico non l'ha riaccompagnata al pulmino diretto in Val Senales." È inspiegabile, una cosa del genere non era mai successa a nessuno. Non riesco a crederci" . Si susseguono da ore molti post e Storie su Instagram a ricordare i momenti belli vissuti insieme come i sorrisi al mare al tramonto e i baci con la scritta "Infinito". " Sei la cosa più bella che la vita mi potesse regalare, ti amo Stellina", ha scritto ricordando Matilde.

Gli ultimi istanti di vita

Insieme dallo scorso maggio, è stato una sorta di colpo di fulmine come raccontato da Federico. " Abbiamo fatto il corso e l’Esercito ci ha arruolati insieme. Lì è scattato tutto, era maggio: si è creato qualcosa di incredibile, non poteva nascere un legame più forte di così. È inspiegabile, una cosa del genere non mi era mai successa" . Dai ricordi belli, sentimentali, alla tragedia che prende forma nel racconto degli ultimi momenti di Matilde: dopo essere arrivato a Bolzano nella struttura dove si trovava ricoverata, poco dopo i medici hanno dato la notizia che non avrebbero mai voluto sentire, che non sarebbe riuscita a sopravvivere. " Stava lottando, ma non sarebbe andata avanti a lungo. L’ho baciata fino all’ultimo battito del cuore" .

Il legame con Matilde

Che fosse una ragazza speciale lo hanno detto tutti ma è importante sottolineare la maturità della 19enne a discapito della sua età: lo ha detto chiaramente Federico paragonandola ad altre ragazze giovani che non sono come era lei. " Era una ragazza, anzi una donna, di una maturità incredibile" e ne sottolinea la perfezione sia sullo sport che in famiglia. " Poteva diventare davvero forte sugli sci perché dava tutto come non avevo mai visto fare a nessuno prima. Dava motivazione anche a me, era uno stimolo" . Poche settimane fa si erano regalati una vacanza a Ibiza e già si parlava di tante cose che riguardavano il loro futuro pur stando insieme da poco tempo, come a certificare la sintonia di una coppia unita e affiatata. " Abbiamo parlato di troppe cose, argomenti che si affrontano solo quando il legame è molto forte. La famiglia mi ha detto che non l’aveva mai vista così felice. Adesso devo tenere duro e cercare di ripartire" .

La vita sa essere beffarda: una caduta accidentale ha spezzato il sogno di Matilde Lorenzi e i cuoi di chi l'aveva accanto: sa bene, Federico, che adesso la strada sarà tutta in salita e per tornare alla vita

I prossimi giorni, i prossimi mesi, saranno durissimi. La rivedrò in casa, sulle piste, ovunque. in ogni posto in cui andrò ci sarà anche Matilde. Lei ci sarà per sempre"

"normale" ci vorrà un bel po' di tempo. "