L’ippodromo Snai San Siro salva il grande galoppo italiano

Christian De muro e Tempesti, Premio Federico Tesio 12 nov. 2023 (f.te Ippodromo Snai San Siro)

Una domenica pomeriggio da non perdere per gli appassionati di galoppo, le famiglie e i bambini che vogliono trascorrere una giornata all’aria aperta e piena di divertimento. L’Ippodromo Snai San Siro di Milano apre le porte per la 49^ giornata stagionale con in pista sei prove a partire dalle ore 14.00 tra cui le super edizioni del Premio Vittorio di Capua (Gruppo II) e del Federico Tesio (Gruppo III) e, a completare il programma, due handicap e due maiden.

Cancelli e biglietteria di piazzale dello Sport aperti alle ore 12.00 con ticket a 5 euro solo per i maggiorenni, mentre per i minori e le persone con disabilità l’accesso è libero. È possibile acquistare anche il biglietto da 20 euro per il tour guidato #scoprisansiro che permette di conoscere ed apprezzare la storia e i luoghi dello storico ippodromo milanese e sorseggiare un soft-drink nella Sala Camino dei proprietari di cavalli della Palazzina del Peso, ma anche assistere alla partenza di una corsa dalle gabbie. L’animazione per i più piccoli parte dalle ore 14.30. Vicino alla fontana d’ingresso, invece, è presente il ‘Battesimo della sella’ che permette ai bambini tra zero e 13 anni, muniti di corpetto e casco protettivo, di poter vivere l’ebbrezza della prima volta su un pony grazie al supporto degli istruttori del CIL – Centro Ippico Lombardo.

Andiamo ad analizzare le prove più attese ma prima del nostro commento, quello di Marco Caroti, General Manager della scuderia Alma Racing di Mr Max Allegri che raggiunto telefonicamente ha fatto il punto sui due iscritti di scuderia al Premio Vittorio Di Capua: “Mister Darcy va bene e speriamo bene. Il 9 novembre dell'anno scorso lo abbiamo comprato in un’asta di una corsa a vendere in quel di San Rossore, il 10 novembre dell'anno dopo corre una corsa di GR2, insomma non male ed oltremodo non dico da favorito ma comunque con tante probabilità di far bene. Estrosa è iscritta alle aste a New market a dicembre e abbiamo preferito non rischiarla, il terreno così e così ci ha convinto di non correre”.

Commento tecnico : A metà riunione si entra nel vivo della giornata milanese di galoppo con il Vittorio Di Capua, fondamentale e storico Gruppo II sul miglio di pista grande per i cavalli di 3 anni ed oltre. Edizione di tutto rispetto e piena di motivi, dove, per forza di cose, resta il favorito Brave Emperor: campione in carica e vincitore del Piazzale un mese fa. Quel giorno però Mr Darcy gli ha fatto venire i capelli bianchi, tant’è che dopo si è confermato alla grandissima nel Ribot, con lo stesso Amabile da valutare sulla stessa linea, soprattutto pensando ad un altro passo avanti. Un miglioramento che marcherà di certo anche Arnis Master, pericolosissimo, e nessuno chiaramente limita le chance di Best Lightning. Ci sono anche Geography - nella speranza che sia di luna buona - e Woodchuck, che intriga su questa distanza. Chiudono il gruppo My Eternal Love, terzo nel Ribot e Tarkhan, che arriva da tre vittorie consecutive in crescendo costante di rendimento.

Commento tecnico : A seguire ecco anche il Federico Tesio, Gruppo III sui 2.200 metri di pista grande per i cavalli di 3 anni ed oltre che ha sempre offerto pietre miliari di ippica, di cultura e di sport. Edizione particolare, piuttosto fluida, tra elementi che arrivano da prestazioni al di sotto del loro standard, altri un po’ alterni e non sempre capaci di dare il loro meglio e i tre giovani che provano ad alzare il tiro dopo aver fatto intravedere delle potenzialità ancora non completamente espresse. Tuttavia, contando sulla pista più selettiva e su uno schema meno tattico del Roma, Flag’s Up può aggiungere questa perla alla sua carriera splendida, battendo ancora quel Best Of Lips che sarà l’oste con cui dover fare i conti. La femmina inglese Sea Of Roses ha tutto per poter vincere, e lo stesso Alburno non è tagliato fuori. Otto flash e Smoke plume, sembrano essere di categoria inferiore ma siamo convinti che saranno pronti ad inserirsi sul possibile calo degli altri partecipanti.

Dall'Europa

Undici al via per l'ultimo posto al sole nel Vecchio Continente. Dopo una lunga e faticosa campagna, ecco arrivare come da tradizione il "Grosser Allianz Preis von Bayern" . La corsa bavarese ha raccolto una bella batteria di campioni così composta: Assistent dopo lo stop estivo si è ripresentato alla grande vincendo un GR3 a Baden Baden. Atoso corre da maggio ed è sempre positivo. Lordano è atteso in progresso dopo il terzo posto dietro all’immenso Rebel’s romance e Straight. Marquisat è terzo in GR2 in Francia ed anche lui è atteso in progresso. Straight ha fatto fuoco e fiamme nel Jockey Club di Milano, lasciando gli avversari a 10 lunghezze, prestazione che lo candida al ruolo di favorito. Quantanamera è la femmina terribile di A. Suborics, in carriera 3 vittorie di cuin un Gr3 ed un Gr2, biglietto da visita di tutto rispetto. Tiffany, ha il curriculum un poco migliore della collega, potrebbe stupire. Ancient Wisdom ha vinto a luglio un gran bel Gr3 a Newmarket, poi è andato a riposo, si presenta all’appuntamento freschissimo. Augustus è il terzo del derby tedesco, le potenzialità sembrano esserci, il carattere del vincitore un po’ meno. Panthera è seconda in Francia ed ha vinto una sola volta. War Chimes è l’oggetto misterioso.

Cronache italiane

Dopo la deblache dell’Ippodromo di Capannelle in Roma, le prove che dovevano essere disputate domenica 3 novembre saranno spalmate nella entrante settimana milanese, arricchendo ancor di più, il già fitto programma meneghino.

A tal proposito ci preme sottolineare come la situazione romana sia lo specchio indiscusso della nostra ippica, in cui gli interessi di parte vanno a gravare enormente sul sistema generale che ogni volta deve andare a rabberciare un vestito ormai logoro. Se aver pubblicato il programma del 2025, con atto ufficiale del Masaf il 31 ottobre scorso è da applausi, come sempre succede in Italia, ad un’azione meritoria ne corrisponde subito una di segno contrario… se si vuol cambiare ed avvicinarsi a ciò che siamo stati, il Ministero faccia un ulteriore sforzo e deliberi l’autogoverno dell’ippica, riservandosi controlli serrati sull’operato degli eletti… un suggerimento semplice che potrebbe dare preziosi frutti anche nel breve-medio periodo.

Il finale di programma all'Ippodromo Snai San Siro

Mercoledì 13 novembre 2024

Premio Umbria – Listed Race - € 48.400 – 1200 metri in pista dritta – 2+ (programmato ufficialmente a Roma Gl)

Premio Nearco – Super handicap - € 34.100 – 1.600 metri in pista grande – 3+(programmato ufficialmente a Roma Gl)

Iscrizioni, per entrambe le corse, previste per lunedì 4 novembre 2024 entro le ore 18,00

Sabato 16 novembre 2024

Premio Guido e Alessandro Berardelli, Gruppo 3, € 110.000, 1800 metri in pista grande, 2

Iscrizioni, per il Premio Guido e Alessandro Berardelli previste per lunedì 4 novembre 2024 entro le ore 18,00 (programmato ufficialmente a Roma Gl)

Premio Rumon – Listed Race - € 48.400 – 1500 metri in pista media – 2M

Criterium Femminile – Listed Race - € 48.400 – 1500 metri in pista media – 2F

Iscrizioni, per il Criterium Femminile e il Premio Rumon, previste per giovedì 7 novembre 2024 entro le ore 12,00 (programmato ufficialmente a Roma Gl)

Sabato 23 novembre 2024

Premio Divino Amore – Listed Race - € 48.400 – 1000 metri in pista dritta – 2

Iscrizioni previste per giovedì 14 novembre 2024 entro le ore 12,00. (programmato ufficialmente a Roma Gl)