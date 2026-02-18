L’Italia del curling travolta dal Canada: si complica il cammino degli Azzurri per una medaglia

Si complica la rincorsa alla zona medaglie per l’Italia maschile del curling a Milano-Cortina 2026. Gli azzurri vengono travolti 3-8 in soli sette end dal Canada e scivolati a un record di 4-4. Le semifinali sono comunque possibili per la squadra italiana, che a questo punto è obbligata a battere la Svizzera (8-0 di record), e poi fare la corsa su due avversarie. La Gran Bretagna ha chiuso il suo round robin con un record di 5-4, dominando 9-2 gli Stati Uniti, per cui l'ipotesi di una parità a tre squadre in classifica è più che plausibile. Bisogna sperare nella sconfitta della Norvegia contro il Canada: in questa ipotesi, Italia e Gran Bretagna avrebbero lo stesso punteggio (5-4) con lo scontro diretto favorevole azzurri mentre la Norvegia finire quinta (con 4-5). Se la Norvegia dovesse invece riuscire a battere i canadesi, ecco allora una potenziale classifica avulsa tra tre squadre: che sarebbe determinata sulla base degli scontri diretti. In questo scenario, ad avere più da perdere sarebbe il quartetto britannico, battuto sia dagli italiani (7-9) che dai norvegesi (6-7).

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il vice e lead Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman e dopo i primi tre end conducono per 3-0. Mano nulla nel primo parziale, hammer conservato con una stone a segno nel secondo end, poi martello strappato da due punti nella terza frazione. Un vantaggio importante che non scalfisce il Canada, che si riporta sotto, mettendo a segno due punti nel quarto end. Punteggio in parità all’intervallo (3-3), poi al rientro non c’è più partita. Quattro stone canadesi a punto prima dell’ultimo tiro di Retornaz nel sesto end, la pietra italiana non va oltre la guardia avversaria, i nordamericani marcano quattro punti e volano sul 7-3.

Nei fatti è il colpo decisivo, si continua per un altro parziale, altra rubata del Canada che chiude i conti per 8-3 con tre end di anticipo. L’Italia scivola al quarto posto in classifica e si gioca il tutto per tutto nella partita contro la Svizzera in programma domani (ore 09.05).