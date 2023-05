Lanfranco Dettori e Vero Atleta vincono il Premio Parioli

Piove su Roma, ma questo evento metereologico non frena lo spettacolo. Vincono i migliori come spesso accade in questo genere di appuntamenti. Lanfranco Dettori e Christian Demuro si dividono la posta. Al primo il Parioli, al secondo il Regina Elena.

A Roma Capannelle il terreno è pesante, la cronaca e gli arrivi della giornata:

Premio Lautrec (deb. 2 maschi): Porto matto vince da favorito e conferma Sebastiano Guerrieri il numero uno sulle corse per i 2 anni. Portomatto, figlio di Buratino e Mujadil Shadow non è mai stato messo in discussione. Ottimo debutto, gli altri, ovviamente da rivedere. Quote al Tot.: Vin 1,00 Piazz 1,22 1,69 Acc. 2,61

Premio Vernaut (deb 2 femmine): al tondino Royal my Lea cade e disarciona Carlo Fiocchi, ha la peggio il fantino che viene trasportato in ospedale per accertamenti, la cavalla viene ritirata. Vince Beauty of Tuscany che al tondino era apparsa la più bella e centrata. Quote al Tot.: Vin 3,30 Piazz. 2,31 4,61 Acc. 12,59 Trio € 65,08

Premio Jebel Ali (HP B per femmine di 4+): Venere rockeby a 20 contro 1. Seconda White lips, terza Hold on, quarta Aristovic. 12 chili di vantaggio si sono visti e parecchio. Bravo il team a sfruttare il notevole vantaggio. Quote al Tot.: Vin 18,42 Piazz. 4,18 1,80 2,28 Acc. 88,61 Trio € 479,00



Premio Parioli GR3 maschi 3): Lanfranco Dettori vince il suo primo Parioli lanciando a centro pista Vero Atleta che risponde alla grandissima ai comandi del Mostrissimo (il mostro era suo padre). Secondo un ottimo amabile, terzo Blatant, quarto Saputello. Accoppiata stratosferica della Sc. Incolinx, Ing. Romeo può fare sonni molto tranquilli. Quote al Tot.: Vin 1,66 Piazz. 1,46 2,39 3,09 Acc. 15,59 Trio € 41,99

Premio Botticelli (LR maschi 3): Enigma dei Grif lascia gli altri a 50 metri… va in testa e in progressione costante scava un abisso tra lui e gli altri. Adesso c’è il Derby. Secondo Budrio, terzo Sopran Blakey, quarto El patron pepe. Quote al Tot.: Vin 1,53 Piazz. 1,33 2,83 Acc. 8,86 Trio € 47,87

Premio Regina Elena (GR3 femmine 3): Shavasana con Mirco Demuro confeziona la quinta vittoria consecutiva, numero uno indiscussa del galoppo italiano. Con una corsa accorta si fa sfilare da Aquila reale, in dirittura l’affianca e passa disinvolta, nel finale si salva dal ritorno prepotente di Estrosa. Quarta una buona Hey Honey. Quote al Tot.: Vin 2,26 Piazz. 1,20 2,00 1,57 Acc. 20,31 Trio €27,84 Quartè € 135,37 Quintè € 1.139,73

Premio Unione proprietari Galoppo, ex WWF (HP A per maschi 4+): Prestazione maiuscola di Canticchiando, il cavallo di Francesca Turri, sul terreno pesante continua a vincere ed anche bene. Dall’inizio dell’anno 5 uscite 4 primi posti. Secondo Sopran Dublino, terzo Sopran Belgrado, quarto Paosan. Quote al Tot.: Vin 3,37 Piazz. 2.29 3,60 4,26 Acc. 53,31 Trio € 92,52

Premio Carlo Ferrari (Cond. Cavalli di 4+): Vince dall’esterno Raifan con Alberto Sanna in sella che contiene Agiato, terzo You make me shever, quarto I know why. Quote al Tot.: Vin 5,57 Piazz. 2,17 1,34 Acc. 4,88 Trio € 41,00

Premio Perretti (HP B per femmine di 4+): Corse che non subisce scosse fino a 400 metri finali, negli ultimi metri Blond Queen rimonta e beffa Lady Argento passata all'interno, terza Nayeli, a dividere le prime due un'incollatura. Quote al Tot.: Vin 6,21 Piazz. 1,83 1,25 1,43 Acc. 30,16 Trio € 53,24

La classifica dei fantini: con 2 vittorie Sanna Alberto, Demuro Christian. Con una vittoria Di Tocco Dario, Porcu Manuel, Dettori Lanfranco, Kolmarkaj Marcelian, Ergegovic Giuseppe

A Siracusa Mediterraneo:

Premio Città di Siracusa HP B per cavalli di 4+): Vince Melo Black in sella Gabriele Cannarella, secondo Vega magic, Terzo Charlie's jamboree, quarto Biederman. Quote al Tot.: Vin 7,04 Piazz. 2,53 3,76 2,47 Acc. 90,20 Trio € 231,96

