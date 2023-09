Corse cavalli, a Longchamp c'è Goldenas

Settimana interlocutoria per il galoppo italiano, si correrà solo domenica negli ippodromi di Merano, Roma e Siracusa. In Europa la situazione è molto differente, tantissimi gli ippodromi in attività, noi ci concentriamo su Leopardstown, Curragh e Longchamp dove si disputeranno le corse più importanti di tutto il panorama mondiale.

Sabato 9 settembre a Leopardstown

Il programma prevede 8 corse, con ben 2 corse di GR1 e GR2 ed una corsa di GR3. Proviamo ad analizzare le due corse di GR1.

"Coolmore America "Justify" Matron Stakes" per femmine di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.600 metri. 13 al via con Tahiyra super favorita, tutti i bookmaker la offrono sotto la pari. La cavalla di proprietà del Aga Khan ha debuttato 26 luglio 2022 e in carriera ha corso 5 volte, arrivando 4 volte prima ed una volta seconda. Sembra imbattibile ma "mai dire mai", alternativa Homeless Song e Zarinsk.



"Royal Bahrain Irish Champion Stakes" per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2.414 metri. Settima corsa per importanza nel mondo, il Gruppo 1 irlandese è la corsa che vale la carriera. 9 al via, due cavalli si contendono il ruolo di favoriti: Auguste Rodin e King of Steel, rispettivamente primo e secondo del Derby di Espom 2023. Ma gli altri sono tutti pronti a giocare le loro carte, ed allora noi scegliamo nell’ordine Alflaila, Nashwa e Luxembourg, già vincitore nel 2022.

Domenica 10 settembre al Curragh

Il programma prevede 8 corse, 4 corse di GR1 ed una corsa di GR2.

"Al Basti Equiworld, Dubai Flying Five Stakes" per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.007 metri. 10 partenti con una super favorita Highfield Princess, a contenderle il titolo di velocista migliore d’Europa sarà Bradsell e Art power. Gli altri sembrano un filino peggiori.



"Moyglare Stud Stakes" per cavalli femmine di 2 anni sulla distanza dei 1.400. 9 partenti, le migliori femmine di 2 anni a contendersi lo scettro di principessa. Ylang Ylang cerca il tris, Vespertillo, tre corse in crescendo. Porta fortuna con Frankie Dettori in sella ambisce al podio. Gli altri non sembrano preoccupare.



"Goffs Vincent O'Brien National Stakes" per cavalli maschi interi di 2 anni sulla distanza dei 1.400. I migliori maschi di 2 anni a contendersi lo scettro di principe. Sei partenti, noi tifiamo City of Troy che dovrà contendersi lo scettro con Henry longfellow.



"Comer Group International Irish St. Leger" per cavalli maschi interi di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2.800. 5 partenti, il rientro di Kyprios che è il favorito…poi Emily Dickinson ed Eldar Eldarov.

Domenica 10 settembre a Longchamp

Il programma 10 corse, una corsa di GR1, 2 corse di GR2, una corsa di GR3 ed una corsa di GR1 per cavalli di razza purosangue arabo

"Qatar Prix Vermille" per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2.400 metri. 8 partenti con cinque tre anni e tre quattro anni. Warm heart può spesare di doppiare l’ultima vittoria, Blue Rose Cen corre per un posto nell’Arc. Poi Above the curve e Melo Melo.

Goldenas (sanrossore.it)

Un occhio di riguardo alla corsa di GR2 “Prix Neil” perché sarà protagonista il nostro portacolori Goldenas, il vincitore nel Derby italiano 2023. La corsa è una tappa obbligata per chi ambisce a correre il Prix de l’Arc de Triomphe. Il figlio di Golden Horn sarà all’altezza? In sella il numero 1 del galoppo italiano, Christian Demuro.

Gli avversari sono ottimi prospetti... Feed the Flame sopra tutti, poi Marhaba Ya Sanafi, senza dimenticare Fantastic Moon, il vincitore del Derby tedesco. Una gran bella corsa e chissà... si parte tutti dalle gabbie!

La domenica italiana si focalizza su Roma, Merano e Siracusa

Questi i nostri favoriti del convegno romano:

Prima corsa: Ilovemyjob, Supereroe

Seconda corsa:Elleno di Trexenta, Elidor

Terza corsa: Certaldo, Permare, Alf Moon

Quarta corsa: Abu di Gallura, Diamoante di Trexenta

Quinta corsa:Caron Dimonio, Fortune maker

Sesta corsa: Scalea, Atmosfera, Turbolenza

Settima corsa: Closer look, Bahja del sol, Man in promise

Ottava corsa: Blanc Menteur, Time out, Eutropia