Ultime corse a San Siro ed una certezza: l'Italia del galoppo c'è

Mercoledì 3 luglio si conclude la stagione primaverile all’ippodromo di San Siro. In programma sette corse con inizio alle ore 18.20

Spiccano le prove per i due anni, il Premio “Giuseppe de Montel” ed il “Premio Gino e Luciani Mantovani”. Entrambe si disputano sulla distanza dei 1.400 metri ed obbligheranno alcuni protagonisti a cimentarsi, per la prima volta, con la curva.

A seguire il “Premio Marbye“, condizionata per cavalli femmine di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.600 metri della pista grande. Insomma un’ultima giornata all’ippodromo meneghino tutta da vedere e su cui scommettere. Non mancheranno le sorprese.

I primi due premi citati sono Listed Race con una dotazione di €48.400.

Commento tecnico : Bat Wir, due corse sulla pista dritta di Roma e due terzi posti. Corsa difficile ma sappiamo come possano trasformarsi i cavalli di Melania Cascione, quindi attenzione. Bono of Love, due corse sulla pista dritta di Milano, un terzo posto al debutto e poi a seguire una vittoria. Il figlio di Equiano ha nel pedigree la lunga distanza, quindi non dovrebbe soffrire a percorrere 200 metri in più. Bridge Ashi Kun, tre corse in carriera, ha vinto il Premio Alberto Giubilo poi ha provato a correre i “Primi passi” terminando lontano. Un piazzamento può essere alla portata ancorché abbia corso 10 giorni fa. Eagle Force, il cavallo ha già affrontato la curva, una corsa una vittoria a Roma, ambisce al bis.



El Buitre, due corse due vittorie, sempre a Milano. Ha vinto il Premio Tramuschio alla grande, va per il Tris. Gridodilibertà, ha corse tre volte, vince al debutto ma poi non persevera, ancorché abbia alzato notevolmente l’asticella, è quarto nei Primi Passi. Hanting, il figlio di Harry Angel ha debuttato a Milano su distanza analoga, impressionando sul terreno molto pesante. Può concedere il bis. Paparemobeach, una corsa a 1.400 metri e subito vittoria, sul morbido di San Siro vince con un buon tempo 1.26.7, probabile il suo ingresso sul podio. Zenorione, quattro corse, con due vittorie a seguire nella categoria a “vendere”. Alla quarta arriva secondo dietro Al Buitre. Per chi cerca un po’ di quota, qua la dovrebbe trovare.

Commento tecnico : Akarima è alla sua quarta corsa e per ora non ha dato acuti, già sconfitta da altre concorrenti è una sorpresa. Brown Lady, tre corse, ha vinto la seconda, poi ha provato ad alzare il tiro correndo il Vittorio Crespi, finisce quinta lontano. La figlia di Shaman (Shamardal) comunque dovrebbe beneficiare della distanza più lunga. Chewbacca, la portacolori della Sc. Effe Emme è al quarto ingaggio, per ora il suo rendimento è costante dopo la vittoria al debutto. Sembra chiusa da Grand Embassy, ha le carte in regola per provarci. Eyelashes affronta la terza corsa in carriera alzando molto l’asticella, ma i cavalli della Razza Latina ci hanno abituato a performance importanti, poi ha in sella il miglior fantino italiano, quindi c’è da aspettarsi una grande prestazione. Fast Spirit al debutto ha fatto un vero numero, seminando sulla pista le avversarie. Il Padre Make Believe ha vinto le ghinee francesi e l’anno dopo il Prix Foret. Grand Embassy, due corse in carriera, al debutto è terza dietro a Fast Spirit, nel Premio Baffalora vince e convince con una prestazione maiuscola. Ladise, vince al debutto sulla distanza dei 1.400 metri una corsa molto partecipata (12) di corta testa, dopo una gran bella volata agli ultimi 200 della pista di Capannelle, il padre della pupilla Sagam ha vinto solo a 1.200 metri, lei ha già fatto molto di più e se si pensa che i nonni sono Kingman ed Observatory…il piatto è servito. Nobile del Colle, la pupilla di Melania Cascione è alla terza in carriera, le corse precedenti sono sulla distanza dei 1.400 metri, a Roma ha perso da Ladise ma a Milano si è prontamente riscattata. Attenzione.

Le altre corse del pomeriggio

Premio Bruno Hrovatin, HL per cavalli di 3 anni +, Dotazione €14.300, Distanza 1.400 metri pd;

Premio Gianfranco Verricelli, Maiden per cavalli di 2 anni, Dotazione 13.200, Distanza 1.500 metri pm;

Premio Giuseppe de Montel;

Premio Gino e Luciano Mantovani;

Premio Giggione, H per cavalli di 3 anni +, Dotazione €10.120, Distanza 1.800 metri pm;

Premio Marbye, Condizionata per cavalli di 3 anni +, Dotazione €18.700, Distanza 1.600 metri pg. Commento tecnico: 7 al via e tutte con probabilità di vincere, poi alla fine ne emergerà una ed allora nell’ordine White Lips (foto di copertina), Aquila Reale, Sabry del Lupo;

Premio Hobby Sport Corsico, H per cavalli di 3 anni +, Dotazione €13.200, Distanza 1.000 metri dritta.

Il circuito classico di Milano – anno 2024

Il riepilogo di quanto è successo all'Ippodromo di San Siro in questa prima parte di stagione, una tabella di sicuro interesse per non dimenticare tutti i protagonisti e le loro migliori prestazioni

