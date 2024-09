Luna Rossa batte anche American Magic e fa sei su sei. Primo posto sempre più vicino

Ascolta ora 00:00 00:00

Luna Rossa sa solo vincere. Ancora un successo per l'imbarcazione italiana che inaugura la settima giornata del Round Robin della Louis Vuitton Cup battendo gli statunitensi di American Magic, giunti al traguardo con 22 secondi di distacco. L'AC75 italiano, già certo di un posto in semifinale, centra così il sesto successo su sei (unica sconfitta contro Emirates New Zealand ma ininfluente ai fini della classifica) e consolida il primo posto nella generale davanti a Ineos Britannia, che sarà la rivale dell'ultima regata in programma oggi.

Luna Rossa è ancora una volta imbattibile e, nella prima regata di giornata, si impone su American Magic aggiudicandosi il sesto punto nel Round Robin. Partenza con Prada Pirelli che prende subito il lato destro e riuscendo quindi a presentarsi al primo incrocio con la precedenza. Un leggero vantaggio che ha costretto American Magic a rallentare per evitare la collisione e perdere così parte del terreno. Nella seconda virata Luna Rossa lascia passare gli avversari subendo un sorpasso momentaneo, prontamente restituito in vista del primo cancello che ha visto il team tricolore passare con quattordici secondi di vantaggio.

Sul primo lato di poppa Luna Rossa dimostra di andare particolarmente veloce con il vento elevato tanto da riuscire a passare all'incrocio ancora davanti prima di concedere "strada" agli statunitensi, in grado di passare al secondo cancello con tre secondi di vantaggio. La barca italiana non concede però spazio e lungo il secondo lato di bolina passa nuovamente avanti all'incrocio virando sempre davanti e riuscendo a entrare al comando nel terzo cancello con sette secondi di distacco.

Posti fianco a fianco sul secondo lato di poppa e con vento a favore, Luna Rossa fa la differenza triplicando il distacco e presentandosi in vista dell'ultimo giro del percorso con diciannove secondi di vantaggio. Nonostante un piccolo errore all'uscita dalla boa, gli uomini di Max Sirena non sbagliano nulla portando così il distacco a ventisei secondi andando verso la vittoria che rafforza la prima piazza con ventidue secondi su American Magic.

"Molto bene – analizza il timoniere Checco Bruni -, abbiamo portato a casa una bella regata condotta bene, sia come strategia sia per la velocità messa in mare. I ragazzi hanno pedalato bene e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fin qui fatto. Un grande lavoro del team".

Ora l’appuntamento è per il quinto match race di giornata con Ineos Britannia.

Sfida che, se vinta, darà l’aritmetica certezza di chiudere la fase eliminatoria al primo posto con una giornata d’anticipo rendendo un allenamento il match race in programma domani contro gli svizzeri di Alinghi Red Bull. Ma potrebbe arrivare anche prima il verdetto nel caso gli svizzeri battessero ora i britannici.