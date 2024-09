Luna Rossa conquista la prima regata e si porta avanti 1-0 contro Ineos

Ascolta ora 00:00 00:00

Luna Rossa si impone nella prima regata nel mare antistante Barcellona nella finale della Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia.

L'imbarcazione italiana conquista nettamente una regata difficile condotta sempre al comando, in un mare agitato da un vento molto forte. Si gareggia al meglio dei 13 match race: il primo team che arriverà a sette successi vincerà la manifestazione riservata agli sfidanti e otterrà il pass per la 37esima Coppa America. Ad attendere la vincente di questo confronto nella prestigiosa e storica competizione velica c'è il defender, ovvero il Team Emirates New Zealand. La seconda regata partirà alle 15.49.

Parte bene Luna Rossa che, nonostante un ingresso ritardato sulla linea di partenza, passa al comando costringendo Ineos a virare subito verso destra per evitare gli scarichi del sindacato italiano. Questa mossa le consente di passare in vantaggio nel primo cancello di bolina costringendo gli inglesi a manovrare sotto boa e toccare leggermente il mare.

Lungo il primo lato di poppa Ineos transita con undici secondi di ritardo annaspando però all'uscita e facendo cadere ancora una volta la poppa in mare, consentendo a Luna Rossa di allungare ulteriormente. Al termine del terzo lato di gara gli uomini di Max Sirena aumentano il gap a 25 secondi di vantaggio. A quel punto si scatena la reazione degli inglesi, bravi a recuperare durante il secondo lato di poppa e transitando a metà gara con diciotto secondi di ritardo.

Ineos dimostra grandi difficoltà nel manovrare con il mare così forte. Luna Rossa può gestire ancora una volta la situazione lungo il terzo lato di poppa.

Nel corso dell'ultimo giro la barca italiana conferma l'ottima tenuta lungo la direzione di bolina passando al penultimo gate con 42 secondi di vantaggio, un distacco che si amplia anche di poppa e consente all'equipaggio tricolore di tagliare il traguardo con 46 secondi di vantaggio.