Luna Rossa sbaglia la partenza e finisce ko nella quinta regata: Ineos Britannia avanti 3-2

Ineos Britannia si porta sul 3-2 contro Luna Rossa nella quinta regata delle finali di Louis Vuitton Cup. La barca al comando di Ben Ainslie passa in testa fin dall'inizio, sfruttando un errore dell'equipaggio di Max Sirena chiudendo gli 8 lati da percorrere con un vantaggio di 12 secondi e un distacco di circa 200 metri. Alle 15.15 e in programma la seconda regata di giornata, la sesta complessiva.

Ottima partenza da parte di Ineos Britannia. Piccolo problema di Luna Rossa. Verso la prima boa, Luna Rossa cerca di recuperare su Britannia, accusando un distacco di circa 70 metri. Si arriva al primo gate, Britannia avanti di soli 5''. Buona accelerazione da parte di Britannia nel primo lato di poppa, distacco di circa 130 metri. Barche ancora vicinissime, entrambe scelgono la stessa boa. Il terzo gate, secondo lato di bolina, vede Britannia avanti di 7''. A metà del quarto lato, Britannia mantiene il suo vantaggio sui 150 metri. Secondo lato di poppa nel quale Britannia aumenta il suo vantaggio: ora sono 11 i secondi su Luna Rossa. Son quattro i secondi persi dalla barca italiana su questo quarto lato del campo-regata.

Si arriva alla quinta boa, piccolo sbilanciamneto di Britannia in arrivo al gate: 5'' di vantaggio su Luna Rossa che continua ad avvicinarsi. Verso la chiusura del terzo lato di poppa, Britannia gestisce il suo vantaggio su Luna Rossa di 125 metri. Al sesto gate brutta manovra di Britannia in boa e la barca tricolore si avvicina a 9''. Virata simultanea in quello che è l'ultimo lato di bolina.

Botta e risposta continuo, duello di virate tra le due barche: Britannia avanti di circa 120 metri. Alla settima boa, Britannia sceglie la boa gialla e passa con un vantaggio 8''. Parte l'ultimo lato di poppa, gli inglesi aumentano il gap fino a concludere con un vantaggio di 12''.