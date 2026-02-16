Malinin rompe il silenzio, cosa succede al fenomeno del pattinaggio

Non è soltanto la mancata vittoria di una medaglia d’oro annunciata: le cadute sul ghiaccio di uno dei talenti più forti del pattinaggio di figura maschile, Ilia Malinin, hanno lasciato ferite ben più gravi nella mente dell’atleta che ha fatto intendere di combattere “battaglie invisibili” nella sua prima dichiarazione pubblica dopo la sorprendente sconfitta ai Giochi di Milano-Cortina dove si è piazzato all’ottavo posto.

Il post di Malinin

Il fenomeno americano ha pubblicato su Instagram un messaggio molto forte sulla salute mentale, accompagnato da un video in cui alterna momenti in cui celebra le vittorie a momenti in cui è seduto con la testa tra le mani.

“Sul palcoscenico più grande del mondo, coloro che sembrano i più forti potrebbero ancora combattere battaglie invisibili dentro di sé. Persino i ricordi più felici possono finire macchiati dal rumore. L'odio vile online attacca la mente e la paura la attira nell'oscurità, non importa quanto ci si sforzi di rimanere sani di mente nonostante l'infinita e insormontabile pressione. Tutto si accumula mentre questi momenti ti scorrono davanti agli occhi, con il risultato di un inevitabile crollo. Questa è la versione della storia”.

“Inevitabile crollo”

Il messaggio di Malinin su Instagram fa seguito su quanto da lui stesso commentato nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata un anno fa a Olympics.com. "Pensano che siamo come dei robot e che siamo lì per intrattenere, ma in realtà siamo tutti atleti e tutto questo comporta delle sfide mentali”, aggiungendo che “tutto si accumula, portando a un inevitabile crollo”.

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina l’atleta americano di 21 anni è arrivato come uomo da battere vista la sua striscia di imbattibilità che durava dal 2023.

Dopo aver vinto con gli Usa la gara a squadre, tutti erano convinti potesse bissare l’oro anche nel singolare maschile ma la tensione e la non perfetta forma fisica gli hanno giocato un brutto scherzo nel programma libero con ben due cadute e altri errori non da Malinin che lo hanno fatto scendere fino

all’ottavo posto in classifica. Lo stesso atleta ha sottolineato, dopo la gara, di essersi sentito "sopraffatto" dalla" che deriva dall'essere il favorito per la medaglia d'oro.