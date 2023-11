Martin lotta fino alla fine. Pecco, conti da Mondiale

Valencia Pecco Bagnaia e Jorge Martin, entrambi su una Ducati factory, una ufficiale e una clienti, tensione altissima con il piemontese, obbligato alla vigilia a gestire il vantaggio di 21 punti e lo spagnolo del team Prima Pramac a giocarsi il tutto per tutto. In palio il titolo iridato e quando la posta in gioco è così alta vale tutto. Lo sa bene Martinator, re della sprint race del sabato, che ancora una volta ha fatto la differenza.

Scattato sesto dietro al poleman Maverick Viñales su Aprilia (4° e a lungo in testa alla corsa), Martin non si è risparmiato. Il segno della gomma di Marc Marquez sulla sua spalla è il trofeo di guerra di una battaglia all'ultimo metro con tanti piloti a sfiorarsi di centimetri a oltre 300 km orari. Una locura, come si direbbe qui in Spagna. Partito con una soft al posteriore, Martinator è stato protagonista di una rimonta incredibile mentre Bagnaia, con la media, ha faticato in quinta posizione. «Non avevo scelta. Vincere o cadere», dice Jorge, «è stata una scommessa: Binder andava fortissimo, mentre io ero al limite. Ho dato tutto ed è andata bene». Diversa la corsa di Bagnaia dopo una buona partenza. «Abbiamo sbagliato la scelta della mescola. La mattina andavo molto bene con la media, mentre al pomeriggio non si è rivelata vincente. L'obiettivo era vincere o arrivare nei primi 5. Peccato perché la corsa al titolo si poteva già chiudere al sabato. Ho fatto una partenza bellissima, ma mi ha passato subito Viñales. La corsa? Sarà importante giocarsela nei primi giri, quanto alla scelta della gomma, guarderò cosa farà Martin».

Apparentemente tranquillo, Bagnaia spiega che è tutta apparenza. «Certo, lo scorso anno ero più nervoso, forse ho imparato. Però man mano che passano le ore le farfalle nello stomaco aumentano. Cenerò con il team e poi guarderò un film con Domizia (la fidanzata), sicuramente qualcosa di leggero. La pressione è tanta per me come per Jorge. Partire davanti aiuta, mentre lui non ha niente da perdere e quindi in qualche modo potrebbe essere avvantaggiato». L'appuntamento è solo rimandato di un giorno, ma intanto i punti si sono ridotti a 14 punti. Oggi a Bagnaia basterà arrivare 5°, Martin dovrà fare un miracolo, perché non gli basterà trionfare come ha fatto nella Sprint davanti a Binder e Marc Marquez.

Tv: dir. 15 Sky, diff. 17 Tv8