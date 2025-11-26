Milano-Cortina 2026: al via la cerimonia con l'accensione della fiamma olimpica

I punti chiave
-Articolo in aggornamento-
Gli occhi del mondo puntati nel bosco sacro dell'antica Olimpia dove videro la luce i Giochi Olimpici quasi tre millenni fa: oggi è infatti il giorno della cerimonia di accensione della fiamma olimpica per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Il cuore della Grecia, quindi, torna a essere protagonista con l'avvio di un percorso che vede il nostro Paese ospitare di nuovo la manifestazione sportiva più importante al mondo dopo Torino 2006. A causa del maltempo in Grecia, però, la cerimonia di apertura si terrà al chiuso come già accaduto nella primavera del 2024 prima dei Giochi di Parigi.
Le tappe della fiamma olimpica
In nove giorni saranno più di 450 i tedofori che percorreranno oltre duemila km toccando sette regioni del Paese nel corso di un viaggio che ricorda la simbioso tra la Grecia e lo spirito olimpico che si concluderà il 4 dicembre ad Atene.Da quel giorno, la torcia olimpica si sposterà in Italia con un viaggio che prenderà il via da roma il 6 dicembre in un percorso lungo 63 giorni e fino alla sera del 6 febbraio con la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali a San Siro. Dal Lazio alla Sicilia, dalla Calabria all'Emilia-Romagna fino alle città e località di montagna del Nord Italia, la fiamma olimpica viaggerà in lungo e in largo nel Belpaese.