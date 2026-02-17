Milano-Cortina, altra vittoria per l’Italia del curling: le Azzurre superano il Giappone

L’Italia del curling femminile conquista la seconda vittoria consecutiva al torneo olimpico di Milano-Cortina 2026. Dopo la bella vittoria contro gli Stati Uniti che aveva posto fine a una serie di cinque sconfitte di fila, le azzurre hanno battuto il Giappone per 8-6 nello scontro diretto tra le ultime due formazioni della classifica generale. Un successo che consente all’Italia di lasciare il fondo della graduatoria. Purtroppo è troppo tardi per giocarsi la qualificazione alle semifinali. Svezia (sei vittorie e una sconfitta), Svizzera (5-2), USA (5-2) sono inarrivabili, il quarto posto è attualmente condiviso da Canada e Corea del Sud (4-2), ma è in programma lo scontro diretto e sicuramente una delle due salirà a quota cinque vittorie, irraggiungibili per la squadra azzurra.

Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis confermano i progressi anche nella partita di oggi. Un match equilibrato caratterizzato da un continuo quando avevano l’hammer in mano. Le azzurre annullano il primo end poi si va avanti sul filo dell’equilibrio: un punto a testa tra secondo e terzo parziale, tre punti delle padrone di casa nella quarta frazione a cui hanno replicato le asiatiche per il 4-4 all’intervallo. Al rientro c’è un nuovo 1-1, poi un’altra stone in casa a testa. Stefania Constantini e compagne sfruttano il vantaggio dell’ultimo tiro nell’end conclusivo e marcano i due punti che chiudono la partita. Il prossimo impegno è previsto mercoledì 18 febbraio (ore 19.05) contro il Canada, poi la chiusura giovedì 19 febbraio (ore 14.05) contro la Gran Bretagna.

Match decisivo invece la squadra maschile, al momento al sesto posto in classifica, contro gli Stati Uniti, stasera alle 19.05 Joel Retornaz e compagni sono obbligati a vincere per continuare la rincorsa alla zona medaglie, dopo l’inatteso ko contro la Cina di ieri. Cinesi che si sono ripetuti nella sessione mattutina dando una mano agli azzurri e battendo proprio gli statunitensi, che restano fermi a quattro vittorie.

La Svizzera si conferma al comando da imbattuta dopo aver travolto ed eliminato la Svezia, campioni olimpici di Pechino 2022. Si ferma anche la Germania: i tedeschi restano a quota tre vittorie, bloccati dalla Cechia (9-7 e primo successo per i cechi).