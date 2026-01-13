Milano-Cortina, polemica sui tedofori esclusi. Lega: "Un errore". Abodi: "Spiazzato"

Scoppia la polemica sulla fiamma olimpica di Milano-Cortina. Nella lista dei tedofori, infatti, non sono stati inclusi alcuni nomi importanti dello sport italiano, come Silvio Fauner, oro nel '94 in Norvegia nella staffetta 4x10 chilometri, che ha protestato per l'esclusione in un'intervista di oggi alla Gazzetta dello Sport. La stessa sorte è stata riservata a due dei suoi tre compagni, Maurizio De Zolt e Giorgio Vanzetta. L'unico dei 4 a portare la fiaccola è stato Marco Albarello. Fuori anche Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer e Gabriella Paruzzi. A protestare sostenendo di essersi dovuto autocandidare al ruolo di tedoforo senza essere invitato, era stato nei giorni scorsi l'ex discesista Kristian Ghedina, che comunque tra i 10.001 tedofori ci sarà e che successivamente, per quelle parole, ha presentato le sue scuse

"La scelta dei tedofori, che non ha previsto il coinvolgimento complessivo dei miti dello sport, è incomprensibile e sconcertante. Anche perché non è stata in alcun modo concertata con il ministero di Matteo Salvini che più di tutti si è speso per la realizzazione dei Giochi", scrive la Lega in una nota. "Peraltro, oltre che come membro del Governo, Salvini ha voluto con grande determinazione Milano-Cortina anche come leader del partito, basti pensare all'eccezionale spinta degli amministratori locali a partire dai presidenti di Regione - aggiunge il partito -. L'auspicio è che venga trovata una soluzione al più presto".

"Ho chiesto, alla luce di quello che è emerso, informazioni alla Fondazione Milano-Cortina e al Coni per capire quali siano stati i criteri di selezione. In linea di principio è evidente che le leggende dello sport e chi ha fatto la storia dello sport dovrebbe essere tenuto in grandissima considerazione. Sono rimasto anche io un pò spiazzato, oggettivamente, perché di fronte ad un fenomeno meraviglioso come quello della fiaccola, tra i 10.001 tedofori, credo che la platea degli olimpionici dovesse essere un'avanguardia", ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto Campo Giovani al Viminale, parlando della polemica sul mancato coinvolgimento nel viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina di alcune leggende dello sport, dopo l'intervista alla Gazzetta dello Sport dell'olimpionico dello sci di fondo, Silvio Fauner.

"Il tour della fiaccola è la testimonianza dei valori rappresentati dal fuoco olimpico che le persone devono mettere in campo, dimostrando di saper rappresentarli non solo con le parole ma con i fatti. Mi riservo di avere tutte le informazioni, per poi esprimere una valutazione", conclude Abodi.