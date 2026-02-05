Milano-Cortina: il presidente Mattarella arrivato al Villaggio olimpico

Grandissima attesa, a Milano, per l'inizio delle Olimpiadi invernali in programma domani. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Villaggio olimpico di Milano. "Lo sport manda al mondo un messaggio di pace e di serenità", ha detto il capo dello Stato.

"Siate consapevoli di quanto state per fare - ha detto Mattarella - lo siete e vi auguro di ottenere i risultati migliori. Il primo risultato è appunto partecipare con tutti gli altri, con il valore dello sport che manda al mondo un messaggio di pace e di serenità. Grazie per l'impegno che mettete, grazie in anticipo perché certamente renderete onore al Tricolore, alla nostra bandiera, ai nostri colori".

Ad accogliere il presidente il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, dal n.

1 del Coni Luciano Buonfiglio e dal segretario generale Mornati, dal presidente della Fondazione di Milano Cortina Giovanni Malagò e dall'ad dei Giochi Andrea Varnier. All'ingresso il Capo dello stato, arrivato scortato da otto corazzieri, si è recato al murale della Tregua olimpico per firmarlo.