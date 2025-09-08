Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, Gianmarco Tamberi ci sarà: quando iniziano e dove vederli in tv

Il countdown è già iniziato, manca davvero pochissimo all'inizio dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, in programma dal 13 al 21 settembre. La capitale giapponese torna protagonista dopo i Giochi Olimpici di quattro anni fa e ospita la rassegna iridata per la seconda volta nella storia, dopo l'unico precedente del 1991. In palio ci sono 49 titoli: 24 maschili, 24 femminili e uno misto (la 4x400). Sarà un'edizione speciale per l'Italia che, per la prima volta nella storia, presenterà ben 90 atleti: mai così tanti nelle 20 edizioni precedenti. Si proverà a fare meglio di Budapest 2023, dove la truppa azzurra conquistò quattro medaglie (un oro, due argenti e un bronzo).

Intanto in casa azzurra è arrivata la notizia tanto attesa. Gianmarco Tamberi difenderà il suo titolo mondiale di salto in alto conquistato due anni fa a Budapest. Lo farà sulla pedana che gli è più cara, quella di Tokyo, dove nel 2021 vinse l'oro olimpico insieme al suo grande amico Mutaz Barshim. È stato lui stesso a dare la notizia con un video sul suo canale Youtube: "Finché sarò un professionista dovrò fare delle scelte da professionista. Quindi ci vediamo a Tokyo, sperando che ne valga la pena" , ha detto. Un annuncio non scontato, "arrivato dopo tante difficoltà e dubbi" . "È una sfida complicata - le parole di Gimbo - che però mi gasa e mi dà motivazioni, sento che la condizione è in crescita e ho voglia di mettermi in gioco. La scelta è stata difficile perché si tratta di lasciare a casa mia moglie Chiara, con la piccola Camilla ma ho deciso insieme a lei e finché sarò un professionista, devo prendere scelte da professionista".

Dove vedere i Mondiali di atletica

L'appuntamento sarà trasmesso in chiaro e a pagamento attraverso una copertura multipiattaforma che coinvolge Rai ed Eurosport, oltre alle rispettive opzioni streaming. Eurosport trasmetterà in diretta e on demand 49 eventi complessivi, con oltre 2.000 atleti in gara per circa 200 nazioni rappresentate. Sarà visibile su Discovery+, e sarà accessibile anche tramite Dazn, TimVision e i Prime Video Channels. Anche la Rai garantirà la copertura dell’evento in chiaro con una selezione quotidiana dei momenti principali, trasmessi su Rai 2 e Rai Sport, e disponibili in streaming su RaiPlay. A causa del fuso orario tra Italia e Giappone, le gare si svolgeranno principalmente nella mattinata e nel primo pomeriggio italiano. Il programma prevede appuntamenti quotidiani tra l’1:00 e le 15:30 circa.

Tutte le medaglie in palio

Sabato 13 settembre

Marcia donne 35 km (ore 1:00)

Getto del peso uomini (14:10)

10mila metri donne (14:30)

4x400 mista (15:20)



Domenica 14 settembre

Maratona donne (1:00)

Lancio del disco donne (12:10)

Salto in lungo donne (13:40)

10mila metri uomini (14:30)

100 metri donne (15:13)

100 metri uomini (15:20)



Lunedì 15 settembre

Maratona uomini (1:00)

Salto con l’asta uomini (13:10)

Lancio del martello donne (14:00)

3000 siepi uomini (14:55)

100 ostacoli (15:20)



Martedì 16 settembre

Salto in alto uomini (13:35)

Lancio del martello uomini (14:00)

1500 metri donne (15:05)

110 ostacoli uomini (15:20)



Mercoledì 17 settembre

Salto con l’asta donne (13:10)

Salto in lungo uomini (13:50)

3000 siepi donne (14:57)

1500 metri uomini (15:20)



Giovedì 18 settembre

Lancio del giavellotto uomini (12:23)

Salto triplo donne (13:55)

400 metri uomini (15:10)

400 metri donne (15:24)



Venerdì 19 settembre

Salto triplo uomini (13:50)

400 ostacoli uomini (14:15)

400 ostacoli donne (14:27)

200 metri uomini (15:06)

200 metri donne (15:22)



Sabato 20 settembre

20 km marcia donne (00:30)

20 km marcia uomini (02:45)

Getto del peso donne (12:56)

Eptathlon (dalle 14:06)

Lancio del giavellotto donne (14:10)

800 metri uomini (14:50)

5000 metri donne (15:05)



Domenica 21 settembre