Mondiali di sci, Brignone e Goggia fuori dal podio

Quest'oggi non è stata una giornata da podio per i colori azzurri dello sci femminile che ci ha abitutato benissimo nelle varie prove dei Mondiali di sci della stagione: in discesa libera a Saalbach, infatti, la medaglia d'oro è stata vinta dall'americana Breezy Johnson in 1'41"29, secondo posto per Mirjam Puchner in 1'41"44 e completa il podio Ester Ledecka in 1'41"50. La prima delle azzurre è stata Nicole Delago piazzatasi all'ottavo posto, decima posizione per Federica Brignone, 13° posto per Laura Piovano e soltanto 16esima Sofia Goggia. Tra le big, male la svizzera Lara Gut-Behrami che non ha completato la gara mentre Lindsey Vonn si è piazzata al quindicesimo posto.

Le parole di Brignone e Goggia

Al termine della gara, tra le prime a spiegare com'è andata la discesa è stata Federica ai microfoni di Rai Sport. " Qualche parte non mi è venuta come volevo, sono riuscita stare morbida ma non sono riuscita ad essere scorrevole come volevo. La Johnson era una delle favorite insieme a Puchner" . Dopo una breve pausa, giovedì 13 febbraio si tornerà in pista con una prova del SuperG e Brignone ha le idee chiare. " Ora testa al gigante. Ho bisogno di riposo, ho bisogno di fare qualche curva di gigante dopo tutta questa velocità ".

Poi è stato il turno anche di Sofia non soddisfatta della sua prova odierna. " Sapevo nei giorni scorsi che sarebbe stata una discesa molto difficile per me. Per essere completi bisogna saper fare tutto bene, rispetto alle prime io ho una sciata più tecnica. Non ho sciato bene dalla prima porta non sono stata un pezzo unico come sono solita. Nel Super G c'era rabbia perché sapevo di averla buttata io. Oggi alzo le spalle. Guardo con fiducia al gigante ".

La soddisfazione di Delago