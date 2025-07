Morte Felix Baumgartner, cosa non torna: "Non ha nemmeno gridato"

Gli inquirenti indagano per cercare di capire che cosa abbia portato alla morte di Felix Baumgartner, celebre rappresentante degli sport estremi che giovedì è precipitato al suolo mentre stava facendo parapendio. Baumgartner, 56 anni, è stato un campione conosciuto in tutto il mondo e la sua prematura scomparsa ha sconvolto tutti quanti.

La tragedia è stata improvvisa. Il base jumper si trovava nelle Marche per trascorrere le vacanze e lì ha trovato la morte. Dopo essersi lanciato nei cieli di Porto Sant’Elpidio, ha perso improvvisamente il controllo del parapendio a motore, finendo col precipitare nelle vicinanze della piscina di struttura ricettiva, travolgendo una ragazza. Per Felix Baumgartner non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto prima ancora di essere caricato a bordo dell'eliambulanza.

Adesso si cerca di capire che cosa possa essergli accaduto. Come prima ipotesi si pensa a un malore. Chi si trovava presente, infatti, ha affermato di non aver udito neppure un grido provenire dall'uomo che stava precipitando. Baumgartner non avrebbe tentato alcuna manovra di emergenza, né avrebbe cercato aiuto. A un primo controllo del velivolo, inoltre, non sono risultati danni al motore, o alle eliche. Anzi. Il propulsore è stato trovato ancora acceso, seppur al minimo. Testimoni oculari hanno inoltre riferito di aver visto il paracadute aprirsi perfettamente.

Tutto fa pensare, dunque, che non si sia trattato di un incidente. Il base jumper potrebbe essere stato colpito da infarto, o da qualche altro evento sanitario che lo ha portato a perdere coscienza. Ciò gli è stato fatale. A chiarire la situazione saranno gli esisti dell'autopsia, che sarà eseguita sul cadavere. Gli inquierenti, nel frattempo, stanno esaminando le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

Mihaela Radulescu Schwartzenberg, compagna di Felix Baumgartner, ha lasciato un lungo e commuovente messaggio su Facebook: "È morto facendo ciò che amava di più: volare, in un luogo felice in cui siamo tornati per la

terza volta, con me che gli tenevo le mani e gli gridavo di combattere. La prima battaglia che ha perso... Sono persa senza di lui. Lo siamo tutti, le persone che sono state fortunate ad averlo nelle nostre vite".