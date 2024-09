Motociclismo, tragedia in pista. Il contatto al primo giro e l'incidente: muore Luca Salvadori

Youtube / @Lucasalvadoriofficial

È morto questa notte all'età di soli 32 anni il campione di motociclismo Luca Salvadori, in seguito a un incidente durante le qualifiche della tappa finale dell'International Road Racing Championship (Irrc) a Frohburg, in Germania.

Il tragico incidente

Punto di riferimento nel motociclismo nazionale e youtuber con un seguito vastissimo di appassionati, Salvadsori si è spento in ospedale per le ferite riportate durante l'incidente motociclistico avvenuto ieri, sabato 14 settembre, sul tracciato stradale di Frohburg durante le qualifiche della tappa finale dell'International Road Racing Championship. "Trident si stringe a Monica Allegranzi e Maurizio Salvadori nel comunicare con dolore la scomparsa del figlio Luca Salvadori, coinvolto ieri in un incidente mortale durante una gara dell'Irrc in Germania. Ci ha lasciati inseguendo la sua passione. Trident tutta è vicina alla famiglia e agli affetti di Luca" , si legge in una nota del team.

Pilota e youtuber

Salvadori, milanese, era un volto noto dei social media con migliaia di follower che apprezzavano i suoi racconti della vita sulle piste e del suo amore per la velocità. Il papà, Maurizio, è un noto produttore musicale e gestisce la scuderia Trident attiva in Formula 2, Formula 3 e Formula Regional. Commozione a Baku, dove il pilota olandese Richard Verschoor della Trident Motorsport ha vinto la gara di Formula 2 e ha dedicato il successo al papà di Luca: "Maurizio, sono con te, amico". La compagna Veronica lo ha ricordato con un video su Instagram: "Per me tu sei questo sorriso, per sempre".

Dopo il debutto nel Campionato Italiano Supersport, Salvadori era approdato nel Mondiale Supersport nel 2013.

Lo scorso anno aveva partecipato al MotoE World Cup, il campionato mondiale di moto elettriche, con il team Ducati Pramac Racing, terminando la stagione al diciassettesimo posto nella classifica generale. Oltre alle due ruote, Luca aveva provato anche la strada dei rally automobilistici e ultimamente aveva scelto le corse motociclistiche su strada.