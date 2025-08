Muro Polonia, per l'Italvolley la prima finale diventa un incubo

L'Italvolley maschile resta d'argento, ma può sorridere per il suo miglior risultato di sempre in Volleyball Nations League. Troppa Polonia (nella foto) per gli azzurri: nella finale di Ningbo (Cina) la squadra di Grbic domina e rifila ai ragazzi di De Giorgi un severo 3-0 (25-22, 25-19, 25-14), che però non cancella l'ottimo percorso compiuto dai nostri, che si confermano nell'élite della pallavolo Mondiale.

La partita, di fatto si è decisa nel primo set: un parziale combattuto ed equilibrato, nel quale l'Italia è riuscita a ricucire per tre volte gli strappi della Polonia, prima di piegarsi in volata sotto i colpi di un Leon in giornata di grazia. Gli azzurri hanno tenuto botta fino a metà del set successivo, quando i polacchi hanno allungato definitivamente andando a conquistare il punto del 2-0, prima del crollo finale dei nostri che ha permesso agli avversari di involarsi verso la medaglia d'oro.

Nelle parole di capitan Giannelli c'è tutta l'amarezza degli azzurri: «Dobbiamo fare i complimenti alla Polonia, che ancora una volta ha dimostrato perché è prima nel World Ranking. Ci hanno messo in difficoltà dall'inizio alla fine, mentre noi non siamo stati altrettanto bravi a cambiare l'inerzia della gara. Ognuno di noi dovrà assumersi le proprie responsabilità per la sconfitta, ma ci portiamo a casa questo argento e il percorso fatto per raggiungerlo».

Il ct De Giorgi prova comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno: «Non è stata la finale che ci immaginavamo, un po' per la loro bravura e un po' per alcune nostre mancanze.

Il percorso in generale è stato positivo: la VNL è stata una tappa fondamentale verso il Mondiale, e questa sconfitta non deve cancellare tutto il buono che abbiamo fatto». Testa al Mondiale, quindi. Dal 12 settembre, nelle Filippine, servirà la migliore Italia per difendere il titolo.