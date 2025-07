Nations League, l'Italvolley femminile domina anche la Polonia e vola in finale

L'Italvolley femminile allunga la sua striscia di imbattibilità (28 successi consecutivi) e conquista la finale di Nations League. In un'Atlas Arena di Lodz a dir poco gremita, in maniera più netta del previsto, le Azzurre di Julio Velasco vincono 3-0 (25-18, 25-16 25-14) contro le padrone di casa della Polonia.

Come l'anno scorso a Bangkok, sempre in semifinale di Nations League. L'Italia si dimostra ancora una volta superiore alla Polonia, dominando in tutti i fondamentali. Dopo il successo per 3-0 al debutto contro gli Stati Uniti, le campionesse olimpiche sfoderano un'altra prestazione convincente. Adesso manca un altro piccolo passo per conquistare un altro trofeo nella dorata gestione Velasco. Si giocherà domani alle ore 20 contro la vincente di Brasile-Giappone. Qualora vincessero le nipponiche, sarebbe la rivincita della finale dello scorso anno, vinta dalle Azzurre 3-1.

Julio Velasco sceglie il sestetto più affidabile: Orro-Egonu diagonale palleggiatore opposto, Degradi e Sylla schiacciatrici, Danesi-Fahr al centro, De Gennaro libero. Tra le fila della Polonia, guidata Stefano Lavarini, spiccano gli opposti Stysiak e Smarzek, le schiacciatrici Lukasik e Czyrnianska, la centrale Korneluk. Assente la stella della squadra, la palleggiatrice Joanna Wolosz, che ha deciso di prendersi un'estate di riposo e rinuncerà anche ai Mondiali.

Illusorio il 4-0 fulmineo in avvio con cui la Polonia sembra presentarsi come avversario insidioso sul cammino delle Azzurre verso la finale. Ma quel mini-break resterà tale. Una piccola illusione presto dissolta con tre set dominati e vinti con parziali schiaccianti. L'Italia concede 18 punti nel primo parziale (14 dopo il già citato 4-0), 16 nel secondo, 14 nel terzo. 48 in totale, uno in più della semifinale della scorsa edizione, archiviata con un altro netto 3-0. Paola Egonu è la trascinatrice, realizzando 17 punti, seguita dai 13 di Alice Degradi e dai 10 di Myriam Sylla.

Massimo Barbolini, vice allenatore di Velasco, al termine del match: "Abbiamo giocato una delle migliori partite della Nations League. Le ragazze hanno fatto vedere come vogliamo vincere questa competizione. Brasile o Giappone saranno avversari duri in finale, ma se ripetiamo quello che abbiamo fatto oggi, soprattutto nel secondo set, possiamo fare davvero una gran partita. Le nostre giocatrici sono fortissime e con una grande mentalità, lo hanno mostrato anche oggi. Dopo due set vinti in maniera agevole, hanno iniziato il 3° set con la stessa attenzione. Questo è uno dei segreti di questa squadra che ci permette di continuare a vincere".

Il tabellino

ITALIA-POLONIA 3-0 (25-18, 25-16, 25-14)

ITALIA - Egonu 17, Degradi 13, Sylla 19, Fahr 9, Danesi 8, Antropova 6, Orro 2, Cambi, De Gennaro (L), Giovannini. N.e.: Gray, Fersino (L), Nwakalor, Nervini. Coach: Julio Velasco

- Korneluk 11, Smarzek 9, Czyrniaska 6, Stysiak 5, Lukasik 3, Gryka 1, Damaske 1, Jurczyk 1, Grabka, Wenerska, Lysiak (L), Piasecka. N.e.: Szczygłowska, Centka-Tietianiec. Coach: