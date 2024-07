Nuoto, Paltrinieri e De Tullio in finale negli ottocento stile

Fermo immagine Rai due

- nostro inviato a Parigi -

Due italiani in finale negli ottocento stile, Gregorio Paltrinieri e Marco De Tullio, il capitano highlander del nuoto e il giovane universitario di ingegneria informatica che si divide fra studio "ho appena passato un paio di esami, anche analisi 1" e le olimpiadi. Greg secondo nella sua batteria, "stavolta ho spinto come in una finale, niente scherzi", terzo tempo totale, e De Tullio quinto nella sua batteria, scatterà dalla settima corsia domani. I finalisti , oltre agli azzurri, sono Wiffen, Jaouadi, Winnington, Finke, Schwarz e Aubry.

Greg trova il tempo anche di parlare di Senna e acque inquinate, "ho visto olimpiadi meglio organizzate" ribadisce, "non poter fare una prova è assurdo e poi c'è che quest'acqua è sporca... Comunque una cosa alla volta, adesso penso agli 800 e ai 1500". Appuntamento a domani con l'highlander del nostro nuoto e l'universitario.