NY Knicks, la grande occasione

New York Knicks. I newyorchesi battono Cleveland, si portano 3-0 nella serie e dopodomani avranno la possibilità di chiudere in casa e tornare alle Finals, cosa che non succedeva dal 1999, ovvero un’era geologica fa. Brunson è uno dei giocatori più forti e anche dei più sottovalutati della storia e guida una compagine che gioca, difende e corre. Con San Antonio o OKC sarebbe una finale strepitosa. Comunque vada, applausi a scena aperta.

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Silvio Baldini. Il mister della nostra nazionale riparte da zero e convoca praticamente l’Under 21, di cui anche i più esperti di calcio faticano a riconoscere tutti i nomi. Però come attribuiscono talvolta a Machiavelli, talaltra al 'Divo' Giulio Andreotti, quando chiedevano di strategia politica rispondeva: «Le guerre si fanno con gli eserciti che uno si ritrova». Forza Silvio, hai tantissimo lavoro e un compito duro.

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Paolo Maldini. Non ci sono dubbi: è stato uno dei dieci giocatori più forti di tutti i tempi, il migliore nel suo ruolo naturale e il capitano del Milan più bello, dopo Baresi.

I rossoneri lo hanno maltrattato, anche se qualche pecca di gioventù la commise, ma nessuno è immune agli errori. Ora però, vederlo che tratta con il Fenerbahce fa male al cuore perché è verissimo che merita altre chance ma non lì. Paolo, un giorno tornerai.