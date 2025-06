Oaks d'Italia a trazione giapponese, la giubba di Yoshida per vincere la classica

All'ippodromo San Siro Snai i preparativi per il grande evento vanno avanti spediti, sarà una domenica di sport e spettacolo, attese almeno 20.000 persone per le Oaks d’Italia, la corsa che incorona la regina della classe 2022, corsa di Gruppo 2 come il Derby italiano appena svolto a Roma. Nella città capitolina ha vinto Molveno, cavallo della scuderia Sagam allenato da Marco Botti in Inghilterra, a Milano chi vincerà?

L’anno scorso vinse Tomiko a 40 contro 1 e con un aggravante in più, era ancora maiden, la corsa fu bellissima e la cavalla del duo Ginobbi/Aragoni giustiziò Sun never sets proprio sul palo, una gioia immensa per i romani, una piccola delusione per il team di Mr. Allegri. Ricordato il recentissimo passato, proviamo a capire il valore delle 13 al via questa domenica.

Se nel derby italiano Klaynn è stata la stella indiscussa, domenica nel derby riservato alle sole femmine, lo sarà ancor di più, visto anche che corre sotto la famosissima giubba di Yoshida Teruya. Sulla carta le rivali sono molto indietro e a San Siro tutto il pubblico tiferà per lei…la quota probabile sarà 1.50/1.60 ma possiamo pensare che possa valere anche meno…vista in scuderia cinque giorni fa non possiamo che confermare il suo ottimo stato di salute, fresca, serena e già concentrata, impressione confermata da Endo Botti e Cristiana Brivio. Le rivali dichiarate che cercheranno di render la vita difficile alla beniamina italiana saranno: le tedesche, Anatara con solo 2 corse in carriera, Ismahane con lo stesso curriculum della prima, Lily marlene rientrata vincendo dopo una carriera a 2 anni incolore e Sorceress con buoni riferimenti a due anni ma con un cambio di età ancora tutto da decifrare. Poi c’è la francese Place Fontenoy che ha corso anche in Germania e che per noi è la vera rivale di Klaynn, terza delle ghinee tedesche.

Concluso il pacchetto offensivo estero, proviamo a capire chi delle Italiane potrebbe invertire le gerarchie…la prima è sicuramente Pink black, cavalla rodata ma che arriva all’appuntamento con 6 vittorie nelle ultime 6 corse disputate e sempre in bello stile…a seguire Mystery of Love che ad ogni corsa conferma solidità e classe. Il primo lotto è chiuso da Fast Spirit seconda del Regina Elena che potrebbe aver trovato la forma per aggiungere metri alla autonomia fatta vedere in questo scorcio di stagione. Il secondo lotto è capeggiato da Queen of maybe, Grand Byshamman, Ice Capade e Thine the glory. Non resta che applaudire alla sfilata e godersi la corsa con la consapevolezza che sarà corsa vera.

Si scontrano i migliori anziani…la distanza è quella del doppio chilometro, pochi i partenti ma indiscutibilmente di qualità…Arnis Master 6 vittorie e guadagni per €215.000, Flag’s up 14 vittorie e guadagni per €477.000, Goldenas 4 vittorie e guadagni per €315.000, Rex of thunder 9 vittorie e guadagni per €79.000, Woodchuck 6 vittorie con guadagni per €375.000. Separarli non è per nienti facile, Woodchuck dovrebbe prevalere ancorché negli ultimi due anni non ha mai vinto sulla distanza. Gli altri tutti alla pari, aspettando l’autunno e la rivincita nel Premio Jockey club.

L’altra prova di gruppo di giornata, questa volta per cavalli di 3 anni ed oltre e sulla distanza del miglio…Otto al via con Brave Emperor che proverà fare lo slam Milanese dopo aver vinto nel 2023 il Premio Di Capua e nel 2024 Premio del Piazzale ma non sarà semplice visto gli avversari. Ciaran è il secondo dell ghinne tedesche, Interstellar sta volando, Lao Tzu è il laureato del Premio Parioli e terzo del Derby italiano, Melfi, Mordimi, My Eternal love sono combattenti veri… Vasda chiude il lotto, è l’unica femmina della corsa e per il coraggio dovrebbe esser premiata.

Nella domenica di San Siro si corre anche La Coppa d’oro, Listed sulla distanza dei 3.000 metri, 7 al via. Nostri Favoriti: Amonet, No further comment.

Il Premio Bersaglio, Super Handicap sulla distanza dei 1.200 metri, 12 al via. Nostri favoriti:

Chiudono il programma due Handicap.