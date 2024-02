"Da oggi allenamenti più duri...", perché Mike Tyson indossa la maglia della Juventus

Il nuovo colpo della Juventus nel mercato di riparazione di gennaio è pronto per il suo debutto: i recenti scatti in cui Mike Tyson appare con indosso la divisa della Vecchia Signora hanno fatto il giro del web e continuano a scatenare l'ironia dei tifosi bianconeri e non solo.

L'ex campione del mondo dei pesi massimi ha trascorso tre giorni a Torino per partecipare alle riprese di "Bunny-Man", l'ultimo film prodotto dalla Tatatu di Andrea Iervolino di cui sarà tra i protagonisti. Si tratta di un action movie nel quale verranno narrate le vicende di un supereroe che indossa, per l'appunto, una maschera da coniglio, anche se una particolare attenzione, stando alle anticipazioni filtrate fino ad ora, sarà data a tematiche di grande attualità e di interesse sociale quali la violenza sulle donne e il fenomeno del revenge porn.

Iron Mike, finito lui stesso al centro di controverse vicende giudiziarie, sembra pronto finalmente a cambiare vita e si getta a capofitto in questa nuova avventura, muovendo i suoi primi passi nel mondo del cinema. "Un bambino mi ha detto che il suo nonno gli ha parlato di me" , rivela Tyson durante una breve intervista concessa a Mediaset. "Questa cosa mi ha mandato in tilt e ha colpito il mio ego" , prosegue. "Pensando che un tempo sono stato uno dei personaggi pubblici più famosi al mondo, queste parole mi hanno offeso...'Oh, wow, quindi non mi conosci, str***o?" , scherza l'ex pugile, "questa cosa deve assolutamente cambiare".

La carriera nel mondo del cinema ha avuto di sicuro il potere di fargli voltare pagina, dopo una vita di eccessi e violenze. "Non so se mi ha cambiato dal punto di vista umano, ho solo visto una nuova opportunità di conquistare il mondo in maniera differente, diventando il migliore in un altro settore" . Magari non nel mondo del calcio, anche se gli scatti in cui indossa una maglia della Juventus con il numero uno e il suo nome sulle spalle hanno fatto il giro del mondo, suscitando l'ilarità anche dei profili social legati alla Vecchia Signora. "Gli allenamenti allo Juventus Training Center saranno molto più duri da oggi" , si legge a margine degli scatti postati sui canali ufficiali della Vecchia Signora.

"L'Italia non è mai cambiata, è sempre bellissima, è un piacere tornare" , aggiunge in conclusione Iron Mike, "mia moglie ha studiato qui e parla italiano e c'è la possibilità di decidere di acquistare una villa in Italia, ne abbiamo parlato proprio stamattina. Il mio obiettivo è restare vicino all'industria del cinema, italiano in particolare".