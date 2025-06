Cade un aereo Air India per Londra con 244 persone a bordo. "I piloti hanno dato l'allarme"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un aereo di linea della compagnia Air India, un Boeing 787 Dreamliner diretto all'aeroporto di Gatwick a Londra, è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad, nell'ovest del Paese. Lo riporta la tv indiana, che parla di 242 persone a bordo, di cui 230 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio.

Alle 13.38 ora locale, il velivolo erapartito dall'aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel, nel Gujarat. Solo 5 minuti dopo ha perso quota e si è schiantato su un'area residenziale chiamata Meghani Naga. Le immagini mostrano una massiccia nube di fumo nero che si alza dal luogo dell'incidente. I piloti avrebbero lanciato l'allarme, ma non è ancora chiara la dinamica dell'incidente

In un post su X, la compagnia aerea ha dichiarato: "Il volo AI171, operante sulla tratta Ahmedabad-Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025. Al momento, stiamo verificando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti il prima possibile su airindia.com e sul nostro account X". Il Ministro dell'Aviazione Civile, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, si sta recando sul luogo dell'incidente. L'aeroporto di Gatwick ha confermato che il volo da Ahmedabad sarebbe dovuto atterrare alle 18:25 ora del Regno Unito. "Possiamo confermare che il volo AI171 precipitato oggi durante il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad sarebbe dovuto atterrare a Londra Gatwick alle 18:25", ha comunicato su X. Il 787 Dreamliner è un aereo a fusoliera larga e bimotore. Secondo il database dell'Aviation Safety Network, questo è il primo incidente mai avvenuto a un Boeing 787.

"Con profondo cordoglio confermo che il volo Air India 171 in servizio tra Ahmedabad e Londra Gatwick è stato coinvolto oggi in un tragico incidente. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie e ai cari di tutte le persone colpite da questo evento devastante", si legge in un messaggio del presidente di Air India, Natarajan Chandrasekaran, diffuso da Tata Group. "In questo momento, la nostra priorità è fornire assistenza a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare le squadre di soccorso sul posto e fornire tutto il supporto e l'assistenza necessari alle persone colpite.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena riceveremo informazioni verificate. È stato attivato un centro di emergenza e sono state istituite squadre di supporto per le famiglie in cerca di informazioni", ha aggiunto.