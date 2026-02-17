Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Altri sport |Cosa è successo

Olimpiadi, Rebecca Passler non convocata: i perché della scelta

Anche se l’atleta è stata riammessa ai Giochi Olimpici dopo il caso doping, non farà parte della staffetta azzurra di biathlon: ecco perché

Olimpiadi, Rebecca Passler non convocata: i perché della scelta
00:00 00:00

Anche se ha vinto il ricorso dopo la sospensione per doping venendo riammessa, si conclude senza gareggiare l’esperienza della biatleta Rebecca Passler ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. L’azzurra di 24 anni nata a Brunico, infatti, non è stata convocata.

Salvata dalla... Nutella. Doping, Passler riammessa

Quali sono i motivi

Il quartetto azzurro che prenderà parte alla staffetta 4x6 km femminile di biathlon sarà dunque composto da Partrià Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer e Michela Carrara, mentre la neo-campionessa dell'inseguimento, Lisa Vittozzi, chiuderà la staffetta. Non c’è nessun motivo che rimandi al doping per il quale è stata certificata la sua totale estraneità e la contaminazione non volontaria con un cucchiaio di nutella.

Un’Olimpiade sfortunata

Semplicemente, la Passler non si è potuta allenare come si dovrebbe alle Olimpiadi per lo stop forzato di dieci giorni perdendo inevitabilmente la corretta condizione fisica. Nessun allenamento possibile nemmeno al poligono. L’azzurra, tra l’altro, non farà parte nemmeno della mass start, competizione in cui i migliori atleti partono simultaneamente dallo stesso punto. Rebecca Passler, non facendo parte delle prime 15 migliori della Coppa del Mondo, non avendo gareggiato in alcuna competizione è uscita fuori anche dalla top 30.

“Tutta colpa della Nutella”. Ecco perché Rebecca Passler è stata riammessa a Milano-Cortina 2026

Le parole del ct

Rebecca non si è potuta allenare, quindi le sue condizioni vanno verificate”, aveva già dichiarato il ct Hoellirgl. In realtà, però, i motivi sarebbero anche “politici”: sebbene facesse parte delle riserve, la mancata partecipazione alle competizioni individuali avrebbe fatto propendere la Fisi (Federazione italiana sport invernali) a evitare di “infastidire” la Federazione Internazionale dopo tutta la vicenda.

Dunque, per Passler l’unica consolazione del risarcimento “morale”, ovvero di un’atleta pulita che non ha fatto uso di sostanze proibite ma il suo sogno di gareggiare e vincere una medaglia, però, dovrà essere rinviato di quattro anni.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica