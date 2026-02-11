Olimpiadi, slittino doppio maschile: che oro in rimonta!

Un’altra pagina di storia: dopo nemmeno mezz’ora dalla vittoria della medaglia d’oro delle azzurre Voetter e Oberhofer, è arrivata una splendida medaglia d’oro in rimonta dalla coppia azzurra formata da Emanuel Rieder, carabiniere di Bressanone e Simon Kainzwaldner, carabiniere di Bolzano, con il tempo di 1’45”086 davanti Austria e Germania.

​​La tensione è stata altissima fino all'ultimo secondo, quando gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa, leader a metà gara, hanno commesso delle imprecisioni chiudendo fuori dal podio. Medaglia d'argento per Steu e Kindl, mentre il bronzo va alla coppia tedesca formata da Tobias Wendl e Tobias Arlt.

Come è arrivato l’oro

Veloci, puliti, senza sbavature ma attardati soltanto di pochissimo, al termine della prima manche gli azzurri hanno fatto segnare il terzo tempo con 52”499” attardati soltanto di 17 millesimi dalla coppia di testa americana composta da Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa (Usa) e di 4 millesimi dalla coppia austriaca formata da Thomas Steu e Wolfgang Kindl.

Nella seconda e decisiva manche gli azzurri scesi terzultimi (chiaramente si invertono gli ordini di classifica) hanno fatto registrare un’altra grande prova, la migliore di tutti: subito segnale verde, ovvero leggero vantaggio, anche nel secondo intertempo con un recupero di 4 millesimi che diventa a 22 e poi 38 millesimi. Gara eccellente, 61 millesimi di vantaggio che si conclude all’arrivo con 90 millesimi. La loro è stata la migliore discesa tanto da ribaltare il terzo posto e chiudere primi!

UNA RIMONTA DA STUDIARE A SCUOLA



Dal terzo posto nella prima manche…

ALL’ORO OLIMPICO!



