Padel, Cassetta-Dominguez: è derby azzurro

Dall'argento europeo conquistato con l'Italpadel maschile nel 2024, alla sfida da avversari che aprirà uno dei tornei di padel più importanti del mondo. Marco Cassetta e Facundo Dominguez stavolta si troveranno uno di fronte all'altro, nel primo turno dell'Oysho Milano Premier Padel P1. Il sorteggio di oggi all'Allianz Cloud - che ha visto proprio Cassetta protagonista del draw e degli accoppiamenti - regala al primo turno una sfida affascinante tra due giocatori che hanno segnato la storia azzurra del padel. Cassetta, torinese, giocherà con l'argentino Federico Chiostri; Facundo - nato a Mar Del Plata ma con il nonno di origine italiana - scenderà in campo con lo spagnolo Javi Martinez.



"È una sensazione particolare, conosco molto bene 'Facu' ma è la prima volta che gioco contro di lui in un torneo del circuito Premier Padel - racconta Cassetta al termine del sorteggio -. Lui e Javi giocano insieme da poco ma stanno facendo davvero bene. Sarà una partita difficile, ma siamo carichi e non vediamo l’ora di scendere in campo". Un derby che per Cassetta è quasi diventato un'abitudine: era successo nel primo turno del Milano P1 2022, quando con Simone Cremona vinse contro Di Giovanni/Cattaneo, e lo scorso anno, quando ha ritrovato Di Giovanni e Riccardo Sinicropi, passati poi al secondo turno.



Sarà proprio Lorenzo Di Giovanni un altro degli azzurri vicecampioni d'Europa in campo a Milano. Per l'abruzzese - ora in coppia con Simone Cremona, altro pilastro della Nazionale - ci sarà subito una sfida al massimo livello contro Jose Diestro e Victor Ruiz. Nella parte alta del tabellone spicca poi Flavio Abbate, grande talento siciliano convocato da poco in Nazionale in vista della Final 8 degli Europei 2025 in programma dal 21 al 25 ottobre. Il siracusano giocherà in coppia con il giovanissimo spagnolo Manuel Castaño, classe 2008, e al primo turno troverà una coppia di qualificati; in caso di vittoria lo attende la sfida contro la coppia di top player Alex Ruiz e Juanlu Esbri, numeri otto in tabellone. Dalla Nazionale a Milano anche Aris Patiniotis, in coppia con Jesus Moya contro Jose Jimenez e Maxi Sanchez Blasco. Infine Alvaro Montiel, nato a Barcellona ma con sangue italiano da parte di madre e da due anni torinese d'adozione: anche lui farà parte della spedizione azzurra in Spagna, come Di Giovanni, Cremona, Abbate e Cassetta e come quest'ultimo ha un derby che lo attende: insieme a Juan Belluati, 'Alvarito' affronterà l'amico Enzo Jensen, che giocherà con Emilio Sanchez.



Nel tabellone femminile è in arrivo un esordio da urlo per Giulia Dal Pozzo, rivelazione del Milano P1 dello scorso anno, quando - con Caterina Baldi - partì dalle qualificazioni per arrivare agli ottavi di finale.

L'italosammarinese, ufficialmente un'azzurra dopo le convocazioni del mese scorso, avrà al suo fianco Sandra Bellver per l'esordio contro le spagnole Tamara Icardo e Marta Ortega, quest'ultima un'istituzione del padel al femminile. Più morbido sulla carta il debutto di Carolina Orsi, top player italiana, che con l'argentina Martina Fassio troverà Sofia Saiz e Marta Talavan.