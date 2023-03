Dal Padel al "Ghostpadel": si gioca al buio, ecco come funziona

Da anni il Padel è sulla cresta dell'onda, tant'é che dal 1° gennaio 2023 è stato accorpato alla Federazione Italiana di Tennis con la nuova dicitura Fitp (Federazione Italiana di Tennis e Padel) ma si tratta di un fenomeno globale. Adesso, però, potrebbe esseci un'interessante novità: il ghostpadel, la versione al buio.

Cos'è il Ghostpadel

" Il Padel come non l'avete mai visto, nel vero senso della parola ", recita la voce narrante all'inizio del video dimostrativo pubblicato su YouTube: è il Ghostpadel che " vi farà entrare in una nuova dimensione di gioco ". L'idea, in realtà, non è così recente perché è datata ottobre 2020 ma la pandemia da Covid-19 ne ha inevitabilmente bloccato la possibilità di realizzazione. Di cosa si tratta esattamente? È un format, brevettato, del gioco del Padel che si gioca sul classico campo ma senza luce, completamente al buio: le uniche cose visibili sono gli abiti dei giocatori, la pallina e le linee del campo, tutti di color fluoerescente.

Come per il classico Padel, vengono organizzati numerosi tornei e può essere praticato da tutti, dagli stessi sportivi e amatori che praticano quello "normale". Il Kit studiato dalla Ghost Padel S.r.l. può essere installato su qualsiasi campo, esterno o indoor, per consentire ai giocatori di trovarsi totalmente al buio e sperimentare una forma nuova e diversa di questo gioco. " L o schema di gioco, i materiali e i contenuti tecnici fanno parte di un progetto con brevetto depositato su scala internazionale - si legge sul portale web - Prima di arrivare alla realizzazione del Ghost Padel ci sono voluti 14 mesi di ricerca, test tecnici, prove sul campo per la sicurezza dei giocatori e materiale lavorato in laboratorio studiato ad hoc" .

Tra gli oggetti fluoerescenti che devono essere visibili al buio c'è anche il nastro centrale così come la rete al centro del campo, 8 fari professionali e 4 staffe in metallo: come detto, in dotazione verranno date pettorine speciali così da poter riconscere sia gli avversari in campo ma anche il proprio compagno di squadra. I kit con cui si può giocare variano dal colore fucsia al verde, dall'arancio al "kit deluxe" che comprende un mix tra queste colorazioni fino ad arrivare al "Kit elite". I campi e i circoli sportivi che vorranno far provare questa esperienza ai propri clienti possono anche soltanto noleggiare tutta l'attrezzatura necessaria che verrà montata e poi smontata alla fine dell'evento. Alla dimostrazione e al debutto di questo nuovo concept che affianca il Padel hanno partecipato, tra gli altri, anche ex calciatori del calibro di Demetrio Albertini, Pierluigi Casiraghi, Nicola Amoruso e il conduttore tv Max Giusti.