Paltrinieri è il primo italiano della storia a medaglia in tre olimpiadi

NOSTRO INVIATO A PARIGI - Primo italiano della storia a medaglia in tre olimpiadi consecutive, Gregorio con la cattiveria e la commozione negli occhi, in 7.39.38, si è andato a prendere il bronzo tre anni dopo Tokyo. Dai 1500 oro di Rio, all’argento negli otto in Giappone e ora il bronzo. E ci ha provato Greg, eccome, fino all’ultimo, gestendo e non preoccupandosi della partenza a razzo dell’australiano Winnington, cambiano strategia, per poi andarlo a prendere e annulare per issarsi davanti conducendo dai 700 ai 750 davanti al mondo. Follia, illusione, sogno non importa, Paltrinieri ci ha provato cedendo solo nell’ultima vasca al recupero del fuoriclasse irlandese Wiffen (7.38.19), l’iridato numero uno del ranking quest’anno. Dietro di lui, l’americano campione olimpico uscente Finke. Bene all’esordio De Tullio, settimo, «avevo davanti dei veri mostri».

E Greg, con lo sguardo stavolta emozionato: «Strategia nuova, era tanto tempo che volevo fare questo, ero abituato a partire e stare davanti, ma gli anni passano e non ci riesco più, per cui ho affinato altre carte, gara nuova. Bene così.