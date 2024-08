Parigi 2024, arriva il sesto oro per l'Italia: Marta Maggetti trionfa nel windsurf

account X @ coni

Marta Maggetti conquista la medaglia d'oro nel windsurf femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, il secondo trionfo italiano dopo quello di Alessandra Sensini a Sydney 2000. É il sesto oro per l'Italia, la medaglia numero 18 in totale a queste Olimpiadi. La 28enne di Cagliari ha battuto nelle acque di Marsiglia l'israeliana Sharon Kantor, argento, e la favoritissima britannica Emma Wilson, bronzo. Si è gareggiato con la nuova tavola a vela con il velocissimo IQFoil che ha sostituito l'RS:X ai Giochi.

Maggetti era già qualificata direttamente alla semifinale, senza dunque dover passare per i quarti. Nella sfida che di fatto vale la certezza di una medaglia, l'azzurra non parte bene e solo dopo la terza boa riesce a conquistare la seconda posizione che le consente di accedere alla finalissima per determinare la medaglia. La sfida decisiva sembra iniziare nel peggiore dei modi: la cagliaritana cade prima dell'inizio della gara vera e propria, ma riesce a rimettersi in equilibrio. Dopo due boe, Maggetti si trova al terzo posto e ben distanziata da Wilson. A quel punto decide per un netto cambio di traiettoria che, fortunatamente, si rivela vincente: all'ultima boa è già nettamente davanti, così deve solo tagliare per prima il traguardo per chiudere in 7'38", con Kantor a +6" e Wilson a +31". Parte così la festa azzurra. Marta emozionatissima, si è tuffata in mare per celebrare il trionfo.

Chi è Marta Maggetti

Classe '96, di Cagliari. Ha già alle spalle una partecipazione a cinque cerchi a Tokyo 2020 (dove è arrivata a un passo dal podio, prendendosi il 4° posto), e un oro mondiale a Brest proprio nell'iQFOiL, la nuova specialità olimpica in cui compete a Parigi. Ama lo sport e, fin da bambina, ne ha praticati diversi: pallacanestro, minivolley, ginnastica artistica. Poi a 8 anni la folgorazione per la tavola a vela. Talento assoluto, Maggetti raggiunge grandi traguardi già nelle categorie giovanili. Nelle sue prime Olimpiadi, in Giappone nel 2020, chiude al quarto posto.

Due anni più tardi però conquista la scena internazionale con l'oro mondiale a Brest nell'iQFOiL, la nuova classe olimpica del windsurf. Nell'estate del 2023 si mette nuovamente in luce a livello iridato e in Olanda conquista il pass per la sua seconda Olimpiade. Oggi corona il sogno di una vita, la conquista di un oro olimpico.