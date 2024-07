Parigi 2024, la cerimonia d'apertura

Ascolta ora 00:00 00:00

Il countdown è terminato, dopo anni di attesa: cominciano i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ben 124 anni dopo le prime celebrate nella capitale francese e 100 dopo il bis, la Ville Lumière torna ad ospitare le Olimpiadi. Per la prima volta nella storia la cerimonia d'apertura sarà all'aperto, e non all'interno di uno stadio. La sfilata degli atleti si svolgerà sulla Senna, con delle barche per ciascuna delegazione, dotate di telecamere per consentire ai telespettatori dalle televisioni e dal web di vedere da vicino i protagonisti. Circa 320mila gli spettatori attesi.

La parata seguirà il corso della Senna, da est a ovest, su una distanza di sei chilometri. Partirà dal ponte Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes alle 19.30, facendo il giro delle due isole, l'Ile Saint Louis e l'Ile de la Cité, passando poi sotto tra gli otto e dieci ponti e archi. A bordo, gli atleti potranno ammirare alcuni dei luoghi ufficiali dei Giochi come La Concorde, la Spianata des Invalides, il Grand Palais e infine il ponte Iéna dove il corteo si fermerà davanti al Trocadéro per la parte finale della cerimonia.

Tutti gli occhi puntati sugli atleti: campioni come Lebron James e Gianmarco Tamberi insieme ad atleti arrivati da piccoli Paesi semisconosciuti o isole sperdute nell'Oceano. Si parla poi di Celine Dion e Lady Gaga che interpreteranno Edith Piaf, mentre migliaia e migliaia di specialisti dell'antiterrorismo, di funzionari delle polizie di decine di paesi riuniti a Parigi, di tecnici antipirateria informatica garantiranno la sicurezza.

Intanto cresce l'attesa su chi sarà l'ultimo tedoforo che accenderà il braciere olimpico. C'è chi dice che potrebbe essere Zinedine Zidane, chi pensa a Usain Bolt e chi parla di José-Marie Perec, tre medaglie d'oro olimpiche nei 200 e 400 metri. Ma non si esclude un nome a sorpresa.

L'evento è trasmesso in diretta tv su Rai 2 e su Eurosport 1 (canale 210 del satellite. In streaming sarà visibile su Rai Play e su Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

La diretta

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nella tribuna autorità allestita al Trocadéro, sulla riva opposta

della Senna rispetto alla Tour Eiffel.

È tutto pronto per la cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Parigi 2024. Gli atleti hanno già preso posizione sui battelli che percorreranno la Senna. Anche gli azzurri sono già pronti.