Paltrinieri infinito: è argento nei 1500 stile libero

Gregorio Paltrinieri non smette più di stupire. Il capitano della nazionale di nuoto conquista l'argento nei 1500 stile libero ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Trionfa lo statunitense Bobby Finke con tanto di record del mondo (14'30"67). Delude l'irlandese Daniel Wiffen sul gradino più basso del podio, già oro nella distanza più breve.

Alla Defense Arena Finke è partito velocissimo fin dalle prime vasche ed ha tenuto fino alla fine con Paltrinieri che non lo ha mai mollato. Un testa a testa con il 24enne della Florida, su ritmi da record del mondo. Fino a pochi metri dal traguardo anche l'azzurro stava nuotando sotto il 14'31"02 del primato mondiale che il 4 agosto del 2012 aveva stabilito ai Giochi di Londra il cinese Sun Yang. L'irlandese Wiffen, favorito della vigilia, ha cercato di rientrare a metà gara ma negli ultimi 200 metri non ne aveva più e si è dovuto accontentare del bronzo. Finke cancella così il record del mondo mentre Paltrinieri ha fatto due centesimi meglio dell'oro di Rio de Janeiro.

Con quest'argento SuperGreg diventa il primo nuotatore azzurro a vincere cinque medaglie ai Giochi. È la seconda medaglia di queste Olimpiadi per il nuotatore carpigiano, dopo il bronzo ottenuto negli 800 stile libero.

"Sono felicissimo, sono andato di nuovo sul podio nella gara che sento più mia e con un tempo come quello di Rio di otto anni fa. Questo è incredibile" . Sono le prime parole di Paltrinieri ai microfoni di RaiSport. "Mi sono trovato impreparato vedendo Finke e non Wiffen partire così veloce, ho cercato di stare al suo ritmo e penso di esserci riuscito fin alla fine anche se lui nel finale si sa che va fortissimo" , ha aggiunto. "Ora mancano i 10 chilometri. Questi giorni sono stati mentalmente e fisicamente molto faticosi e difficili, è tre giorni che ho la febbre da stress per le energie nervose consumate, devo un attimo riprendermi. Mi misuravano in continuazione la febbre anche prima delal gara. Tutto è stato molto difficile, dal giorno dopo Tokyo al minuto prima della gara" , ha concluso

La doppietta di SuperGreg

Chi aveva dubbi sulla tenuta ad altissimo livello di Paltrinieri, dovrà per forza di cose ricredersi dopo la doppietta 1500-800 stile libero. Già il bronzo di cinque giorni fa gli aveva consentito di diventare il primo nuotatore italiano ad andare nel podio per tre Olimpiadi consecutive. Ma non solo, con Massimiliano Rosolino resta l'unico nuotatore azzurro a detenere una medaglia olimpica per ciascun metallo (oro, argento, bronzo).

Quattro Olimpiadi al vertice

Dopo il debutto a Londra 2012 (chiude quinto i 1500), Paltrinieri è alla sua quarta Olimpiade. Il traguardo più ambizioso lo raggiunge ai Giochi di Rio 2016: la medaglia d'oro nei 1500 stile libero. Poi la svolta con la decisione di iniziare a lavorare parallelamente anche sul fondo. Si presenta all'appuntamento di Tokyo 2020, tuttavia, in precarie condizioni fisiche per via della mononucleosi da poco superata.

Riesce in ogni caso a conquistare l’argento negli 800 stile libero e il bronzo nella 10 km, diventando terzo atleta della storia a riuscire a vincere una medaglia, nella stessa edizione dei Giochi, sia in piscina che in acque libere.