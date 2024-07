Parigi, inaugurata Casa Italia alla presenza di Mattarella

Da X @lucianoghelfi

Inaugurata stamane a Parigi, nella suggestiva Le Pré Catelan, costruzione in stile Napoleone III immersa nel parco più vasto della città, il Bois de Boulogne, Casa Italia. Ad assistere al discorso del capo dello Stato, Sergio Mattarella, i rappresentanti del mondo sportivo, delle federazioni, il presidente della Ferrari John Elkann, il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino in rappresentanza dei prossimi Giochi di Milano Cortina, per nulla infastidito per il recente coinvolgimento di Torino nei futuri giochi transalpini appena aggiudicati a Parigi. A spiccare su tutti, una splendida Federica Pellegrini, ora membro Cio in quota atleti.

Ancora una volta, il presidente Mattarella ha trovato le parole più giuste per dare il via ai nostri Giochi.

"Ieri al villaggio" ha ricordato, " ho incontrato giovani da tutto il mondo", segno ormai che lo sport per il capo dello Stato è diventato molto più che un semplice impegno istituzionale. Ancora poche ore e alle 19.30 scatterà la cerimonia d'apertura lungo la Senna. Sarà bella, complicata, soprattutto temuta.