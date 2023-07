Va forte anche in bici: Sofia Goggia scatenata sul Cervino

Chi ha avuto la sfortuna di guidare nelle stradine dell’interno quando si corre il Tour de France conosce bene l’effetto che la Grande Boucle ha sui cicloamatori nostrani. Basta un arrivo in salita e il giorno dopo è tutto un proliferare di Pogacar, Vingegaard dalle maglie variopinte che sbuffano e faticano sulla loro fiammante bici ultraleggera. Meno normale è che questa notoria malattia colpisca anche un personaggio che di vittorie se ne intende. A giudicare da quello che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, la campionessa di sci Sofia Goggia va forte non solo in discesa ma anche in direzione opposta, sulla sua bella mountain bike. Ora che l’infortunio alla mano è recuperato e di neve, nemmeno in alta montagna, ce n’è davvero poca, niente di meglio che tenersi in forma andando in giro per i sentieri alpini, quelli della Valle d’Aosta attorno a Cervinia. La campionessa lombarda sembra divertirsi parecchio in bicicletta, anche se c’è da faticare. Un buon viatico dopo una stagione complicata, il gran dolore della perdita dell’amica Elena Fanchini e l’obiettivo mai semplice di confermarsi.

Fonte: Instagram (@iamsofiagoggia)

Fatica ad alta quota

Se le foto pubblicate non sono certo dei selfie, con il marchio della bicicletta in bella vista, il messaggio della campionessa ai tifosi è sicuramente positivo. Vederla tornare in sella, stavolta letteralmente, dopo il lungo recupero dal problema alla mano è un buon segnale nel momento chiave della preparazione verso la prossima stagione dello sci. Se è normale che gli sciatori si allenino in quota, i 3371 metri del Cervino sono davvero parecchi, come il fiatone sui sentieri, forse ancora più duri del Grand Colombier.

Non è dato sapere se queste biciclettate in allegria facciano parte del programma specifico in vista del debutto in Coppa del Mondo nella località austriaca di Soelden nel weekend del 28/29 ottobre o se si sia trattato di un po’ di meritata vacanza. Certo è che fa piacere vedere la Goggia in buona forma, finalmente recuperata e pronta a fare ancora meglio della scorsa stagione, quando le sue otto vittorie in discesa libera le sono valse la coppa di categoria. La speranza, ovviamente, è di non essere costretta a vincere con due dita rotte, come successo qualche mese fa e di puntare finalmente alla Coppa del Mondo generale.

Fonte: Instagram (@iamsofiagoggia)

Ultimamente la campionessa si è concessa parecchie occasioni social, dallo scatto in compagnia di Alex del Piero e Francesco Totti al giro ad Imola con una fiammante automobile, tutto concesso visto che, almeno per qualche altro giorno, è lecito tirare il fiato. Tra poco, alla spicciolata, tutte le atlete azzurre riprenderanno gli allenamenti: alcune compagne di squadra inizieranno lunedì a Moena mentre la Goggia seguirà un programma a parte, vista la riabilitazione dopo l’intervento alla mano. Qualcuno potrà storcere il naso di fronte all’entusiasmo per i social della campionessa ma è un segno dei tempi. Il brand è ancora più importante dei risultati sulla neve.

Fonte: Instagram (@iamsofiagoggia)

Sofia ha ammesso di avere ancora tre, forse quattro stagioni ai vertici nello sci mondiale ma, evidentemente, ha iniziato già a pensare al nuovo capitolo della sua vita. Seguirà l’esempio della divina Federica Pellegrini o sceglierà di rimanere nel mondo della neve? Al momento la Goggia preferisce godersi l’aria frizzante dell’alta montagna e la cucina del rifugio. Certo, se ci fosse lo strudel fatto come si deve sarebbe ancora più contenta ma, in fondo, va bene anche così.