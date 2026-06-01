Piazza di Siena, boom di pubblico: +24,2% nel 2026

Si colora d'azzurro anche l'ultima giornata del CSIO Piazza di Siena Master d'Inzeo. Grande affermazione di Piergiorgio Bucci nel Rolex Gran Premio Roma, la più attesa e importante competizione individuale della 100ª edizione, dotata di un montepremi di 500mila euro. Il cavaliere aquilano, spinto dal folto pubblico capitolino, ha riportato l'Italia sul gradino più alto del podio del Gran Premio a titolo individuale dal 2018. Intanto il Concorso Ippico ha chiuso con 77mila spettatori, il 24,2% in più rispetto al 2025, confermando così il forte legame tra Piazza di Siena e il pubblico romano, italiano e internazionale. Numeri positivi anche sul piano economico con lo studio realizzato da Kpmg che attribuisce al concorso un indotto pari a 33,73 milioni di euro, contro i 26,67 registrati nel 2025, in crescita del 26,6%. E il primo Campionato Europeo FIP Arena Polo si è chiuso con la vittoria della Francia, quarta l'Italia.

Lo spettacolo dei caroselli ha chiuso un'altra grande edizione: i Butteri Maremmani, il centro di riabilitazione equestre San Raffaele Viterbo fondato 40 anni fa, con i ragazzi in sella agli Halfinger esempio di inclusione tra atleti con e senza disabilità, e infine i Lancieri di Montebello accompagnati dalla sezione storica delle Batterie a Cavallo «Voloire».

Ieri tra i Vip in tribuna Maria De Filippi e Checco Zalone oltre alla madrina del concorso Matilde Gioli: «Cosa mi colpisce di più di Piazza di Siena da attrice? L'eleganza. Nel rapporto tra cavallo e cavaliere ci sono tante cose che mi ricordano il cinema, la prima di tutte è l'empatia. Se Piazza di Siena fosse un film, io vorrei essere un ostacolo».