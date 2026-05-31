I socialisti spagnoli, il Pride e il campo largo: ecco il podio dei peggiori

Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo i socialisti spagnoli, fiore all'occhiello di Elly Schlein. Le cronache (giudiziarie) parlano di un terremoto senza precedenti. Il premier Pedro Sanchez è letteralmente accerchiato: famigliari sotto indagine, ex ministri e alti esponenti del Psoe nei guai, perquisizioni nella sede del partito. E poi c'è l'ex premier Zapatero: pure lui socialista, pure lui tanto caro alla sinistra di casa nostra. Non se la passa bene nemmeno lui: c'è una brutta inchiesta in corso, brutte accuse di tangenti. Non solo soldi, anche affari e poi l'ipotesi della fuga a Caracas. Sànchez, per ora, fa finta di nulla e tira dritto. La poltrona non la molla mica. E i suoi, quelli che non lo hanno ancora mollato, dicono che si tratta di un complotto. La giustizia farà il suo corso e noi del Podio non vogliamo certo sostituirci. Un pensiero non può che andare alla Schlein che vorrebbe portare il modello spagnolo in Italia. Non sappiamo cosa abbia in mente. Forse l’andare al governo senza vincere le elezioni come ha fatto Sanchez? O, sempre come ha fatto lui, mettere insieme una maxi accozzaglia stile campo largo per riuscire a stare in piedi? Chissà. Nulla di buono, comunque.

Al secondo posto abbiamo gli organizzatori del Pride di Roma che ha vietato alle associazioni arcobaleno ebraiche di partecipare alla manifestazione del prossimo 20 giugno. Le accusano di non aver preso le distanze dal "genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele". Per il Pride è una deriva illiberale che purtroppo non stupisce. Ricorda in tutto e per tutto quanto subito dalla Brigata ebraica all'ultimo corteo del 25 aprile a Milano. Dà molto da pensare su un movimento che manifesta in difesa di una minoranza e che poi si mette a decidere chi al suo interno ha diritto di parola e chi. Ecco il vero volto del progressismo: si professano liberali ma escludono chi non si conforma alla linea; si dicono inclusivi ma pretende “patentini politici” per poter manifestare; si ergono a difesa delle libertà ma poi le reprimono. A stupire, però, è anche la sinistra parlamentare: pochissimi hanno preso le distanze, la stragrande maggioranza si è nascosta dietro un silenzio colpevole.

Al primo posto troviamo il campo largo che sognava la spallata al governo senza passare dalle politiche ma alla fine è colato a picco in laguna. Eh sì che la sinistra dovrebbe ormai sapere che le elezioni amministrative non hanno alcun valore nazionale. Eppure anche a questo giro ha provato di caricarle di un valore che non hanno. Il risultato è stato schiacciante. A Venezia Venturini non ha vinto, ha stra-vinto dimostrando che Brugnaro ha fatto un ottimo lavoro, che il programma proposto dal centrodestra ha convinto i cittadini e che al Pd non basta nemmeno il soccorso islamico per vincere. Nemmeno la campagna martellante contro il Ponte sullo Stretto ha portato voti a sinistra: a Reggio Calabria Cannizzaro sfonda e sfiora il 70% mentre a Messina viene riconfermato Basile. Il punto è che i dem non riescono a vincere nemmeno nei Comuni in cui vince la sinistra. Emblematico è il caso di Salerno dove per la quinta volta viene eletto l'ex governatore Vincenzo De Luca. Il sindaco-sceriffo torna senza bisogno di Schlein e Conte. Per carità loro cercano di minimizzare, come sempre. C'è addirittura chi se ne è uscito dicendo: "Venezia ha meno abitanti di Bisceglie...".

La verità è che la Schlein ha un problema enorme. E non è solo l’aver perso (malamente) Venezia dopo aver gridato ai quattro venti "Da qui mandiamo a casa la Meloni". Il problema di Elly si chiama campo largo e la ricetta che propone per il Paese.