A Piazza di Siena cavalieri e amazzoni tra arte e storia

Sarà come sempre un appuntamento di sportivo di alta gamma l’edizione 2025 dello CSIO di Roma Piazza di Siena - Master d’Inzeo in programma dal 21 al 25 maggio a Villa Borghese. L’evento fa parte delle Rolex Series, il prestigioso circuito che riunisce sette concorsi ippici considerati pietre miliari nel calendario mondiale del salto ostacoli, come tradizione sarà aperto gratuitamente al pubblico e vedrà oltre 450 atleti di 16 nazioni e 600 cavalli impegnati nelle categorie internazionali, e in quelle nazionali e giovanili che completano il ricco palinsesto sportivo dell'evento, per quattro intense giornate dedicate al cavallo.



Lo CSIO, che conferma la presenza di molti cavalieri ai vertici del ranking mondiale (sei della ‘Top Ten’), affianca alle gare internazionali ospitate nell’ovale erboso di Piazza di Siena, delle prove nazionali e il torneo di polo al limitrofo Galoppatoio, portando su Villa Borghese un’attenzione che si allarga ad una platea di appassionati immensa. Dieci nazioni tra le più quotate nel panorama mondiale del salto ostacoli (Argentina, Brasile, Emirati Arabi, Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera) saranno in campo con una squadra di quattro cavalieri e disputeranno la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo venerdì 23 maggio, mentre altre sei (Australia, Belgio, Irlanda, Norvegia, Spagna e Svezia) saranno rappresentate a titolo individuale.

L’Italia sarà rappresentata in squadra da Giulia Martinengo Marquet, Emanuele Gaudiano, Giacomo Casadei e Paolo Paini, e a titolo individuale da altri 22 atleti. Il montepremi complessivo è di oltre un milione di euro dei quali 500 solo nel Rolex Gran Premio Roma di domenica 25 maggio. Piazza di Siena sarà ancora una volta molto più di un concorso ippico: spettacolo, arte, cultura, cavalieri, amazzoni, cavalli, nel mezzo di un viaggio nel tempo e nella natura, si fonderanno per un’esperienza che non ha eguali. E, ancora, sarà una celebrazione dell’eccellenza sportiva e del legame profondo tra Roma e i suoi luoghi più simbolici, tra la storia e il futuro, tra gli sport equestri e la sua straordinaria capacità di farsi cultura.



Alla presentazione ufficiale ospitata, come tradizione, nell’arena erbosa di Piazza di Siena, hanno partecipato il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola e quello di Sport e Salute Marco Mezzaroma, organizzatori dell’evento, che hanno avuto accanto come relatori il presidente del Coni Giovanni Malagò, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo e Moda Alessandro Onorato, la Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi e Remo Chiodi, Direttore Generale per l’Ippica del MASAF.

«Mi auguro che un giorno possa nascere una Fondazione, così come succede a New York, nella quale convogliare tutte le energie di questo luogo unico, comprese quelle del Concorso che abbiamo l’onore di organizzare con la FISE. Mi piace sottolineare che Piazza di Siena è un evento gratuito: da sempre è aperto alla cittadinanza e va in scena in un luogo che vive prima e dopo la manifestazione», così Marco Mezzaroma.

«Un evento in un monumento come questo dà un senso di responsabilità e oggi in questa cornice meravigliosa ho una punta di malinconia. Abbiamo iniziato questa avventura nel 2017 e io l’ho iniziata appena nominato presidente della Federazione: avevo una paura matta, così mi sono rivolto a quello che era il mio riferimento, il presidente Malagò, per chiedere un aiuto. E lui mi rassicurò dicendomi: ‘Marco, non ti preoccupare, ho la persona che ti risolve il problema’. E questa persona è Diego Nepi: da lì abbiamo iniziato questo percorso meraviglioso, di ispirazione, che ci ha portato a questo risultato. Un evento in un monumento come questo dà un senso di responsabilità», ha detto Marco Di Paola.

«L’ovale di Villa Borghese è una venue olimpica, Piazza di Siena c’è sempre stata, è una costante dello sport a Roma. Di Paola ha ringraziato l’AD di Sport e Salute Diego Nepi, che ritengo un formidabile organizzatore e con il gusto dell’estetica.

Basta guardare quello che c’è attorno e si capisce come abbia messo in campo le sue caratteristiche. Ci aspetta un quadriennio indispensabile, perché questo sport si fa in due: c’è l’atleta e c’è il cavallo», le parole di Malagò.