Premio ASI Sport&Cultura, i trionfatori del torneo andato in scena al Salone d’Onore del Coni a Roma

Daniele De Rossi, la coppia d’oro della vela olimpica Caterina Banti e Ruggero Tita, il Mundialido, un torneo di calcio multietnico, la Cantù Arena e il progetto Sintesi sono i cinque vincitori della 19ª edizione del Premio ASI Sport&Cultura, andato in scena al Salone d’Onore del Coni a Roma. All’evento, e che ha chiuso di fatto i festeggiamenti del trentennale di ASI, hanno presenziato tra gli altri il Presidente del Coni Giovanni Malagò, quello di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il numero uno dell’ASI Claudio Barbaro e l’attore e cabarettista Maurizio Battista, al quale ASI ha consegnato un riconoscimento speciale per la lunga carriera artistica.



«Il premio è nato in occasione del decennale dell’Ente, oggi siamo alla soglia delle venti edizioni e il premio è cresciuto in modo esponenziale in questi anni, così come il nostro Ente che proprio pochi giorni fa ha tagliato il traguardo dei due milioni di tesserati», ha sottolineato Barbaro.



Nella sezione «Gesto Etico», ha vinto Daniele De Rossi, campione del mondo di Germania 2006 e bandiera della Roma, campione anche fuori dal campo grazie alla scelta di cuore di acquisire la storica società dell’Ostia Mare. Rilevando la società in difficoltà ha ridato una speranza ai ragazzi di Ostia, dove De Rossi è nato, e ha annunciato che ne farà un modello di inclusione sociale e farà applicare un codice etico sia per i giocatori che per i genitori, dando un forte segnale a tutto il mondo del calcio.



Il «Premio Atleta dell’Anno», intitolato alla memoria di Carlo Pedersoli, ha visto la vittoria della coppia di velisti Caterina Banti-Ruggero Tita, che si sono confermati campioni olimpici nel Nacra-17 all’Olimpiade francese.



Il «Premio Media», intitolato alla memoria di Gian Piero Galeazzi, è stato assegnato al Mundialido, un progetto vincente di mediazione culturale ideato da Eugenio Marchina che, attraverso un torneo di calcio unico nel suo genere, riesce a far dialogare e convivere tra loro le tante comunità di migranti presenti sul territorio romano e da qualche anno anche milanese.



Nella sezione «ICSC, Impiantistica e promozione sportiva», ha vinto il Comune di Cantù, con la Cantù Arena Spa, che ha finalizzato un’importante operazione di project financing per la realizzazione della nuova arena, opera ora totalmente finanziata grazie a un modello basato su tre pilastri: equity privata, contributi pubblici e il sostegno di un pool di istituti di credito.

Nella sezione «Innovazione tecnologica», ha vinto la startup Akuis del settore fitness, che ha sviluppato Sintesi, una smart gym che permette di allenarsi a casa o in palestra occupando solo 2 metri quadri di spazio.