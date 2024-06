Premio Estate e Premio d'Italia, il lunedì di San Siro

Una settimana interlocutoria che accende i riflettori sugli ippodromi di provincia, in attesa degli ultimi "botti" milanesi che partiranno già dal 17 giugno con veduta su domenica 23 quando in programma ci sono Premio Vittadini, Premio Milano, Premio Primi Passi e Premio UAE Milano per cavalli purosangue arabi.

È successo in settimana

Le due giornate di Milano di giovedì 13 e venerdì 14 giugno consegnano alla storia un ritrovato Alburno e, tra i puledri, El buitre che si candida al De Montel con una prestazione nel Premio Tramuschio da circoletto rosso. Nel Premio Boffalora, quello riservato alle femmine su eguale distanza, tappa di avvicinamento al Premio Mantovani, la spunta Grand Embassy con a bordo Dario Vargiu: anche per lei prestazione maiuscola.

Sabato a Siracusa, Livorno e Chilivani

All’ippodromo del Mediterraneo (Siracusa) si parte alle 18.40, sei le corse in programma. La prima, il Premio Newton, è quella più interessante perché mette a confronto i puledri di 2 anni. In totale sono cinque, 2 maschi, un castrone e due femmine. Tutti buoni soggetti, tanto che quattro di loron hanno già vinto. Barbara in love dopo un buon debutto, ha vinto la seconda. Barbie intheJungle ha dominato al debutto, poi a Roma nel Premio Perrone, Listed Race, è finita penultima, adesso torna sulla pista amica ed affronta avversari decisamente alla sua portata. Becardo è il cavallo da battere alla luce del suo bell'esordio. Carnaby street ha debuttato discretamente e dovrebbe crescere. Sogno Maltese ha vinto alla grande la sua maiden e proverà a guastare la festa al favorito. La seconda corsa è la TQQ, 12 i partenti sui 1.400 metri della pista piccola: noi segnaliamo Jo condor, Light go e Palla al centro. Altra corsa da seguire è la terza, una condizionata per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distaza dei 2.000 metri in pista sabbia. Ancorché aperta ai 3 anni agli ordini dello starter solo cavalli anziani. Sette al via, corsa apertissima ma potrebbe essere arrivato il momento di Va tutto Bene.

All’ippodromo di Ozieri una gran bella riunione, 7 corse con partenza alle 16.15, alla prima un’ottima condizionata per i 2 anni, Premio Alghero-San Giulano sulla distanza dei 1.200 metri. 9 al via. Nostri favoriti: Maleo, Zuleyha, Usinesa. A seguire tutte le altre corse sono riservate al Purosangue arabo ed anglo-arabo.

All’ippodromo Caprilli sei corse in programma, inizio riunione alle ore 20.45 corse decisamente ordinarie divise equamente tra il purosangue inglese ed il purosangue anglo-arabo.

Domenica a Merano, Tagliacozzo

fonte: Fotopress arigossi

All’ippodromo Maia sono protagonisti gli handicap, il Premio Val d’Isarco ed il Premio Val di Vizze, due steeple chase riservati rispettivamente agli anziani ed ai 4 anni. Fra i maggiori d’età sono in campo due cavalli di notevole valore, entrambi alla ricerca del loro primo successo stagionale dopo aver affrontato i migliori specialisti: Ocean Life, di Wieslaw Kartus, e Ballinsco, di Marco Luigi Biffi, sono stati quarto e quinto dietro i primi L’Estran, First of All e Gangster de Coddes nel Grande Steeple d’Europa. Ora se la vedono fra loro e i tre chili e mezzo a favore di Ballinsco potrebbero rendere aperta la partita. Entrambi vengono da un impegno duro e potrebbero doversi guardare dagli altri in campo: Assassin, di casa Tanghetti, è più fresco e ha appena ribadito di essere capace di imprese quando di buon umore, ha appena firmato un handicap sulle siepi con peso difficile e nella vita ha già affrontato lo steeple. Se Arc En Ciel sulla forma sembra una grossa sorpresa, sono interessanti gli altri due della partita: Planting di Christian Troger ha appena vinto un handicap in steeple più semplice di questo, nel quale è arrivata terza vicina a Lady in The Lake, della Tania Vana. Da valutare sia per la forma del jockey Jan Kratochvil, sia per le buone prestazioni, sia per la possibilità che qualche ulteriore scroscio di pioggia mantenga almeno semi pesante il terreno, dopo l’acqua abbondante caduta nei giorni scorsi.

Fra i 4 anni, Pan de Azucar e Sopran Leger sono stati terzo e quarto nel Premio Ezio Vanoni, in particolare Pan de Azucar, che in precedenza si era imposto a Maia nel Premio Val Martello, potrebbe qui ritrovare una corsa possibile. Siamo però a fine stagione, e non stupirebbe che il cavallo da battere si rivelasse il più fresco Mazinga, Jan Faltejsek in sella per i colori di Vincenzo tedeschi, che debutta sullo steeple da buona attività svolta in siepi ed è stato appositamente impostato per passare alla specialità maggiore.

In una giornata interamente composta di handicap, il programma è completato da due prove in siepi per anziani e 4 anni e dalle consuete due in piano riservate ai cavalieri ed alle amazzoni.

All'ippodromo dei Marsi, seconda riunione stagionale 5 corse in programma con partenza alle ore 15.45, sono 40 i cavalli che si cimenteranno nel pomeriggio, alla quinta corsa c'è la Tris. Le corse sono dedicate ai grandi poeti della letteratura italiana, da Dante a Petrarca, passando da Foscolo e Leopardi, un eccellente idea perchè la cultura e lo sport sono sempre un binomio vincente.

Lunedì a Milano

Un inedito lunedì a San Siro, sette corse in programma con partenza alle ore 18.15. Spiccano la seconda e quarta corsa. Due Listed Race entrambe dedicate ai 3 anni ovvero la classe 2021. Il Premio Estate sulla distanza dei 1.600 metri ed il Premio d’Italia sulla distanza classicissima del miglio e mezzo ovvero 2.400 metri.

Dark Defence (fonte: Ippodromo Capannelle)

Nel Premio Estate sono 14 al via e tutti decisamente agguerriti. Si prospetta un match tra il settimo del Derby italiano Dark Defence e Mr Darcy laureato dello Sbarigia. Questo almeno dai titoli, poi ovviamente ci sono gli avversari, la forma, il terreno, i fantini e gli ordini degli allenatori mescoleranno quello che sembra un match annunciato. Ed allora c’è Diomede, Beholder, Master, Otto flash che potranno inserirsi senza dimenticare gli altri. Insomma, una corsa tutta da gustare dall’esito non scontato, ancorché i nominati siano un filino superiori all’avversari.

Nel Premio d’Italia sono 12 al via. Caos Calmo è decisamente il cavallo da battere, visto il suo terzo posto nel Derby italiano dietro agli stranieri Borna e Royal Supremacy. Dai suoi tre successi consecutivi ed in crescendo, Nightliner si candida come controfavorito al pari di The Tweed, il quinto del derby Italiano.

Tra gli ospiti, puntiamo su, cavallo maiden ma con una genealogia regale che potrebbe beneficiare della distanza classica e la selettiva dirittura milanese.

Le altre 5 corse del programma milanese sono Handicap ordinari ma che sapranno assicurare lo spettacolo e quote interessanti al pubblico presente.