Prix de l'Arc de Triomphe, per un posto nell'Olimpo del galoppo mondiale

Nel 2022 la IFHA (International Federation of Horseracing Authorities) ha collocato la corsa “Prix de l’Arc de Triomphe” al terzo posto delle graduatorie mondiali, dietro alla “Longines Breeders’ cup classic” (rating 126,75) e alla “Quipco Champion Stakes” (rating 124,75). Ma se nessuno ha interesse a mettere in discussione la classifica, noi continuiamo a dire e a scrivere che la corsa parigina (rating 124,25) è e rimarrà sempre la più blasonata e affascinante di tutte. A onor del vero negli ultimi sei anni I’Arc de Triomphe è salito per ben 4 volte sul gradino più alto, a conferma che ciò scriviamo non è così del tutto fuori luogo.

Quest’anno saranno al via in 15, tra questi Hukum, il secondo della classifica mondiale, Westover il quarto e l’imbattuto 3 anni Ace Impact, il decimo. Supplementati - ovvero iscritti all’ultimo minuto - risultano Fantastic Moon, vincitore del Derby Tedesco e del trial Prix Neil e Continuous fresco vincitore del ST. Leger inglese di Doncaster.

La corsa che negli ultimi anni è stata dominata dalle femmine, quest’anno vede una batteria composta da tre soggetti, nell’ordine di copertino Place du Carrousel (IRE), Through Seven Seas (JPN) e Free Wind (IRE). Le cavalle non sembrano possedere la classe delle passate vincitrici, ma mai dire mai.

Sishfahan, Haya Zark, Onesto, Simca Mille, Bay Bridge, Mr Hollywood e Feed the flame completano il lotto dei partenti. Tra i sette, Simca mille e Bay Bridge sembrano i più accreditati per sperare ad un posto al sole e nell'olimpo del galoppo mondiale.

Insomma, è tutto pronto, la due giorni di Longchamp che proclamerà il cavallo più forte nella distanza classica del miglio e mezzo (2.400 metri) sta per iniziare e gli organizzatori francesi hanno promesso di offrire il meglio delle loro tradizioni perché il fine settimana rimanga indelebile nei ricordi di tutti gli appassionati. Sono attesi almeno 50.000 spettatori e l'ippodromo di Paris Longchamp sarà come sempre tirato a lucido per lo spettacolo unico che sa offrire questa due giorni, uno spettacolo che si ripete ogni anno la prima domenica di Ottobre.

La kermesse si aprirà sabato per concludersi domenica. Previste 19 corse, 10 al sabato e 9 alla domenica. In palio 7 corse di GR1, 3 corse di GR2 e 2 corse di GR1 riservate al Purosangue Arabo. A seguire il programma completo.

Chi vorrà assistere dal vivo, potrà farlo acquistando il biglietto d’ingresso al costo di 10 € il sabato e 20 € la domenica. I bambini sotto i 12 anni entrano liberamente. Chi non avrà la possibilità di esserci potrà godersi lo spettacolo comodamente sul divano di casa perché il tutto sarà trasmesso dalla tv in mondovisione e in streaming sul pc.

Gli ultimi dieci vincitori: 2022 ALPINISTA, GB, femmina, 2021 TORQUATOR TASSO, GER, maschio; 2020 SOTTSASS, FRA, maschio; 2019 WALDGEIST, GB, maschio; 2017 e 2018 ENABLE, GB, femmina; 2016 FOUND, IRE, femmina; 2015 GOLDEN HORN, GB, maschio; 2013 e 2014 TREVE, FRA, femmina.

In Italia

Il fine settimana italiano si presenta ricco di spunti, tra sabato e domenica si corre a Merano, Milano, Firenze, Roma, Siracusa e Chilivani. La piazza più interessante è sicuramente Milano con un doppio appuntamento. Noi vi presentiamo le corse di maggiore qualità e più ricche.

Sabato

Commento tecnico : nove partenti che dovranno percorrere i selettivi 3.000 metri della pista di San Siro. Igazgato è il top weight, il pupillo della Scuderia "Datti all'ippica" corre con molte chance e sarà sicuramente protagonista. Un'incognita per lui gli 88 giorni di riposo: saranno un toccasana oppure no? Time out e Arc on fire gli antagonisti dichiarati. Scappato e Caterpillar puntano all'oscar di carriera, Norton ed Iskanderhon puntano alla rivincita, infine le due femmine Zanfogna ed Ancalena, con la prima che potrebbe addirittura fare il colpo grosso.

Igazgato

Domenica

Commento tecnico : gareggiano in quattro, la prova per i migliori 2 anni, classe 2021 vede Grand Grey come il favorito d'obbligo dopo l'ottimo rientro, L'incorreggibile ha corso molto, vincendo una sola volta, adesso è alla prova verità contro i più forti maschi della generazione, il quarto posto rimane comunque assicurato, un plauso al coraggio. Midnight mask è alla sua seconda in carriera, ma se Stefano Botti lo fa scendere in campo, c'è un solo significato...vale. Infine c'è Portomatto, dopo un rientro non proprio al top punta senza nascondersi alla poltrona di leader della generazione.

Commento tecnico : ancora due anni in pista, ma in questo caso sulla distanza dei 1.500 metri. 7 al via. Cheeky blimey, Kadegliano, Master, Maturlo, Melfi, Orso, Real Back. Favorito senza se e senza ma Melfi che dovrà verdersela con Master e Maturlo. Poi Orso, Real Back, Kadegliano e Cheeky blimey.

Commento tecnico : la prova sui 1.500 metri per le femmine di due anni. 7 al via. Atmosfera, Beauty of tuscany, Confort zone, Mysterious shadow, Preziosissima, Rebel Music, The last rebel. Mysterious dopo il bel debutto si candida al bis di spessore, controfavorita Rebel Music. Seguono The last rebel e Confort Zone.

Buon divertimento!