Prix de l'Arc de Triomphe, la corsa più bella di sempre

Ace Impact - fonte: albadiamagazine

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima domenica di ottobre, da sempre porta in dono la corsa di galoppo più affascinante al mondo. Ho scritto affascinante perché non sempre è stata classificata come la più importante e siccome le classifiche hanno sempre un valore assoluto devo rispettarle, ma fatemi scrivere che il “Prix de l’Arc de Triomphe”, almeno per per me ed altri milioni di persone rimane la corsa numero 1 al mondo, tant’è che i giapponesi, grandissimi appassionati di cavalli, da sempre provano a vincerla ma non ci sono ancora riusciti. A rappresentare il Sol levante è Shin Emperor, a conferma che per correre i 2.400 metri della pista di Longchamp occorre un cavallo decisamente superiore e con determinate caratteristiche, lui è un tre anni multipiazzato in prove di Gr1 senza mai vincerne alcuna. È rientrato a settembre sulla pista irlandese del Curragh destando un’ottima impressione, non a caso i bookmakers di tutto il mondo lo considerano il quarto cavallo del campo... Storicamente i giapponesi sono sempre arrivati a Parigi con i favori del pronostico, anche perché hanno sempre schierato le loro punte di diamante, poi però naufragate clamorosamente. Il ricordo non può che portarci a Deep Impact e Orfevre, due cavalli leggendari che sulla pista di Longchamp hanno visto svanire i loro sommi sogni di gloria. Domenica il Giappone ci riproverà con un cavallo decisamente meno altisonante ma questo può essere solo un vantaggio poiché la pressione sarà tutta sui francesi e gli inglesi.

Tecnicamente la corsa è un GR1 per cavalli di 3 anni ed oltre, sulla distanza dei 2.400 metri con una dotazione di 5 milioni di Euro così suddisiva: 2.857.000 al vincitore,1.143.000 al secondo, 571.500 al terzo, 285.500 al quarto, 143.000 al quinto arrivato).

Dalla sua prima edizione, il 3 ottobre 1920, vinta da Comrade, la competizione è diventata la più importante corsa in piano attirando i migliori cavalli del pianeta. La gara è seguita da circa un miliardo di telespettatori in tutto il mondo e 60.000 persone all'ippodromo.

Alpinista (fonte: brcdn.brisnet.com)

Nel 2022 a vincere fu Alpinista (nella foto), femmina di 5 anni da Frankel e Alwilda, con il tempo di 2m 35' 71". Classifica della corsa 2022: Terzo posto (124.75). Nel 2023 il vincitore è stato Ace Impact, maschio di 3 anni da Cracksman e Absolutly me, con il tempo di 2m 25'50" (Sei gare in carriera, sei primi). Classifica della corsa 2023: Terzo posto (124.75). Soltanto otto (8) sono i cavalli che hanno vinto la competizione per due volte:1921, 1922 – Ksar; 1930, 1932 – Motrico; 1936, 1937 – Corrida; 1950, 1951 – Tantieme; 1955, 1956 – Ribot; 1977, 1978 – Alleged; 2013, 2014 – Treve; 2017, 2018 – Enable (fonte: libro, “Purosangue Leggendari”).

In 102 edizioni i 3 anni hanno vinto 61 volte, i 4 anni 31 volte, i 5 anni 9 volte. Infine, Motrico che è riuscito a vincere la corsa anche all’età di 7 anni, l’altra a 5.

Quest’anno sono 16 i partecipanti, di seguito lo schieramento completo:

Le vittorie dei protagonisti nell’anno 2024, tra parentesi il luogo di nascita

Zarakem (Fra): una vittoria in GR2, Haya zark (Fra): 2 vittorie (GR3, GR1), Fantastic moon (Ger): 2 vittorie (GR2, GR1), Al Riffa (Fra): una vittoria in GR1, Sevenna's knight (Ire): 3 vittorie ( GR3, GR2, GR3), Continuous (Jpn): una vittoria in GR1, Bluestocking (Gb): 3 vittorie (GR2, GR1, GR1), Mqse de sevigne (Ire): 4 vittorie (Lr, 3 GR1), Look de vega (Fra): 2 vittorie (cond., GR1), Shin emperor (Fra): zero vittorie, Sunway (Fra): zero vittorie, Delius (Gb): 3 vittorie (2 cond., GR3), Sosie (ire): 3 vittorie (cond., GR1, GR2), Los Angeles (Ire): 3 vittorie (1 GR3, 1 GR1, 1 GR2), Survie (Ire): 1 vittoria (1 GR2), Aventure (Ire): 2 vittorie (2 GR2).

Nostri favoriti : Shin Emperor, Sosie, Look de Vega, Los Angeles (poi il terreno può cambiare tutte le previsioni)

Il convegno parigino partirà come da tradizione il sabato, in tutto 18 corse di cui otto di GR1, 3 di GR2 e due riservate ai cavalli Purosangue arabi, sempre di GR1. Al palo saranno distribuiti circa 10 milioni di euro (1,760 milioni il sabato e 8,150 milioni la domenica) per capire la portata dell'evento parigino basta ricordare che il nostro circuito classico distribuisce 8,2 milioni in tutto l'anno.

Rispetto a tutto il convegno, mettiamo in evidenza:

Nostri favoriti: Content, Ylang Ylang, Sparkling plenty.

Nostri favoriti: Tribalist, Kinross, Poet Master, Big rock.

Due corse che hanno sempre contraddistinto campionissimi/e. Il Prix de l'Opera riservata alle femmine di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 2.000 metri e Prix de La Foret per cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.400 metri in pista dritta.

Le corse in Italia

Nel Belpaese è una domenica decisamente interessante negli ippodromi metropolitani di Milano e Roma, noi segnaliamo le seguenti corse:

A Milano:

Nostri favoriti: Estrosa, White lips, Saxon Girl

Nostri favoriti: Magical hope, Quetame, a pari merito Tomiko e Sun Never Sets

A Roma:

Nostri favoriti: Prime time, Marcalyx