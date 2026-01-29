Rapporto 2025, lo sport genera 32 miliardi di valore. E 38 milioni sono gli italiani attivi



Lo sport nel 2023 ha generato 32 miliardi di valore aggiunto, valendo l’1,5% del Pil (+30,1% rispetto al 2022), producendo 421mila posti di lavoro (+2% rispetto all’anno precedente). È quanto emerge dal 'Rapporto Sport 2025', voluto dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e curato dall’Icsc (Istituto del Credito Sportivo e Culturale) e da Sport e Salute. Nello studio - presentato al Foro Italico - emerge anche come due italiani su tre, nel 2024, abbiano una vita attiva con la sedentarietà arrivata così ai minimi storici (33,2%). In Italia, infatti, ci sono 38 milioni di italiani attivi. Rispetto al 2023 sono un milione i cittadini che hanno abbandonato il divano scegliendo uno stile di vita attivo. Sul fronte impianti, invece, in Italia se ne contano 78 mila e 114mila spazi di sport, molti dei quali richiedono però interventi di rigenerazione o riqualificazione perché oltre il 40% degli impianti risale agli anni ’70 e ’80.

Il Rapporto mette in luce anche il valore sociale dello sport. I progetti infrastrutturali finanziati da ICSC registrano uno SROI superiore a 4,8, mentre gli investimenti sui progetti sociali e su alcune aree arrivano a generare un ritorno di 8,42: ogni euro investito si trasforma in più di otto euro di benefici per la comunità. Un moltiplicatore di impatto che conferma lo sport come leva di coesione, salute e inclusione.

Novità di questa edizione sono le Schede Regionali, che offrono per la prima volta una fotografia omogenea e comparabile della pratica sportiva e delle infrastrutture sul territorio. Uno strumento pensato non per stilare classifiche, ma per guidare le politiche pubbliche e orientare investimenti più efficaci.

«Vediamo una fotografia che inizia ad avere contorni più definiti - ha detto il ministro Abodi -. Ci raccontano di un’Italia in controtendenza, che ha preso consapevolezza della catena del valore e iniziano ad emergere, quelli quantitativi economico finanziari, passando da 24 mld per arrivare oggi a 32 miliardi di valore. Insieme facciamo un lavoro quotidiano costante. Quanto è emerso oggi conferma che siamo sulla buona strada, il 'modello Italia' dello sport cresce e si trasforma in una dimensione di innovazione e rigenerazione che anno dopo anno raggiunge un traguardo che è al contempo una nuova linea di partenza proiettata verso nuovi progetti».

«I numeri del Rapporto Sport 2025 sono la fotografia di un Paese che sta riscoprendo nello sport un motore di salute, inclusione e socialità. Il milione di italiani che in un anno ha abbandonato il divano evidenzia una realtà che sta cambiando in profondità. Lo sport è infatti sempre più percepito come un investimento personale e collettivo sul benessere e sulla qualità della Vita», così il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma.

«Tutti questi numeri servono a noi per avere contezza di quello che siamo e per pianificare e progettare il nostro futuro, dando delle priorità. I numeri non si possono discutere ma dobbiamo essere capaci di applicarli alle nostre realtà», le parole del presidente del Coni Luciano Buonfiglio.