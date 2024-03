L'atteso rientro in pista di Goldenas

Apriamo la rubrica omaggiando Senor Buscador figlio di Mineshaft e Rose's desert, cavallo americano che ha vinto la Saudi Cup 2024 proprio una settimana fa, il baio è entrato nella storia mondiale battendo per una corta testa il più blasonato cavallo nipponico Ushba Tesoro. Sulla sabbia di Riahd, i due risaliti dall'ultima poisizione, hanno dato vita ad un testa a testa leggendario, sul palo a dividerli appunto una corta testa e mentre il galoppo mondiale ha già dato i suoi primi verdetti con la Pegasus Cup di gennaio e La Saudi Cup, il grande circo sta già puntando la faraonica Kermesse di Medjan negli Emirati Arabi Uniti di fine marzo.

I preparativi fervono ed i fantini più bravi al mondo non si fermano e girano il globo. Ryan Moore, domenica sarà a Sha Tin (Hong Kong) per montare i seguenti purosangue: Must Go, Ensued, Simple Hedge. E se il più forte di tutti andrà dall’altra parte del mondo, il nostro Christian Demuro onorerà il pubblico italiano della sua presenza a Capannelle, montando in ben cinque corse i seguenti purosangue: Bonny in love, Friederich, Toussaint, Wide Sea, Lacomte. Quante ne vincerà? Si accettano scommesse.

Il nostro galoppo non è paragonabile a quanto narrato ma noi continuiamo a credere nella rinascita ed allora ci concentriamo su Roma dove domenica ci saranno il Premio Arconte e il Premio Ceprano, corse riservate alla classe 2021 e che sono tappe fondamentali per le nostre Ghinee (Parioli e Elena), poi il Premio Ribero e Premio Tupini per cavalli di 4 anni ed oltre che aprono le porte alla stagione classica degli anziani…

A Pisa, invece i tradizionali Premio Galilei e Premio Regoli che daranno il via alla stagione dei grandi Handicap per cavalli anziani.

Tra i cavalli più attesi Goldenas, che rientrerà dopo un lungo stop. In sella il suo cavaliere preferito, Dario Di Tocco, con il quale ha tagliato per primo il traguardo del Derby Italiano nel maggio 2023. Abbiamo visto i suoi galoppi mattutini e siamo molto fiduciosi, il terreno faticoso non sarà un problema e se la risposta sarà come ci aspettiamo il 2024 potrebbe essere un bellissimo anno per il portacolori di Fabrizio Cameli, che aspettiamo fiduciosi ai nostri microfoni per un'intervista a tutto tondo.

A Roma, ippodromo Capannelle

Sei corse in programma, la prima alle ore 14.05

Commento tecnico : chi vince va diretta al Premio Regina Elena. Bonny in Love, l’ultima risale a settembre, quando finì 4° in Listed. In sella avrà Christian Demuro e questo fa presumere che la puledra sia già avanti con la preparazione. Calle Almazora ha vinto a fine novembre a Pisa, Endo Botti e Cristiana Brivio ci hanno già dimostrato la loro bravura con le femmine. Happy Smile ha debuttato e vinto, è alla sua seconda uscita. Proprietà e allenamento targati Guerrieri, attenzione. Princess Chizara ha vinto la prima e l’ultima, il debutto in Italia, a Milano, è stato convincente. Sora Lina ha vinto con facilità a Pisa. Sun Never sets è l’altra pedina di Stefano Botti ed è al debutto in Italia.

Commento tecnico : Angel’s trumphet se la cava sempre bene sul tracciato di Capannelle. Autre etape non si è mai fermato, la forma c’è. Friederich è la scelta di Dormello, a Pisa ha ben figutrato. Goldenas, c’è fiducia dopo lo stop forzato, un test probante che se sorpassato può far ben sperare per il futuro prossimo. Italian King prova il salto. Super Drago vuole confermare quanto di buono ha fatto a Napoli. Insomma tutti contro Goldenas, che se reggerà l’urto potrà dare altre soddisfazioni al proprietario e i suoi tifosi.

Commento tecnico : chi vince va diretto al Premio Parioli. Ilovemyjob rientra ma non solo per assaggiare la pista. Lord of Rules deve fare un salto di qualità per contare. Majin Bu si trova bene sul tracciato, sei corse in carriere e due vittorie proprio sull’anello capitolino. Man with that plan in provincia è andato forte ed a Roma? Midnight mask ha vinto la maiden e non ha sfigurato in categorie importanti, il figlio di US navy flag è il favorito. Super Matteo arriva da Napoli con ambizioni. Superoe è rientrato a febbraio a Pisa con un quarto posto, sicuramente progredirà rispetto all’ultima. Toussaint è la scelta di Dormello, cavallo di mezzi con un Christian Demuro in più, è l’altro favorito.

Commento tecnico : i migliori miler si sfidano in questa intrigante condizionata che lancia la stagione del miglio. Bahja del sol si è risvegliato. Canticchiando è stato il migliore italiano 2023, Certaldo ritorna sul miglio e questa è la vera nuova novità del lotto. Frozen Juke a 8 anni è sempre lì, nel lotto dei migliori inossidabile. Il grande Gatsby dopo una parentesi siciliana ritorna sulle piste che contano, incognita. My Eternal love c’è sempre e lotterà anche questa. Pallapannocchiesc potrebbe stupire. Tiaspettofuori a Roma ha vinto persino una Listed, cavallo affidabile: centrare una piazza è alla sua portata. Wide Sea sul pesante si trasforma e a Roma la pista sarà molto faticosa.

A Pisa, ippodromo San Rossore

Sette corse in programma, la prima alle ore 14.30

Commento tecnico : anche se la nostra rubrica predilige le corse di qualità, è giusto ricordare che i cavalli corrono anche in categorie inferiori e la passione dei proprietari è la stessa. Questa gara, il Premio Palazzo Mosca ne rappresenta perfettamente lo spirito. Maleducata ha vinto l’ultima e potrebbe ripetersi. Greenvalchiria torna nella sua categoria. Breguet Man e Casus Belli meriterebbero categorie superiori e possono emergere entrambi. Long legs è ingiudicanile, My Andrew dopo 14 gare è sempre maiden. Lazarus dopo otto gare è sempre maiden. Un applauso a tutti i protagonisti.

Commento tecnico : Acheso ha il numero 1 ed è il cavallo da battere; il fratellastro di Ace impact, infatti, è di fronte alla corsa giusta. Rock Life ha vinto l’ultima sul terreno pesante e venderà nuovamente cara la pelle, controfavorito. Chiedimi la Luna va per il poker e con un treno giusto potrebbe anche riuscirci. Merlano ha un peso interessante e un Branca in più. Shark Alert è orfano di Dario di Tocco ma rimane un cavallo di qualità e Salvatore Sulas ci ha già vinto. Lear theywerewrong arriva dalla vicina Sicilia. Soligo potrebbe stupire. Orologio è la scelta di Francesca Turri. Last Born corre ovunque, da Nord a Sud, ed è in forma. Il ginodellecacce sembra chiuso da molti… Ancalena, qualche metro in più sarebbe stato gradito. Baballi nell’ultima è sfortunato. Oleksander è rientrato in sordina.

Commento tecnico : sedici al via per il solito appassionato e spettacolare Premio Federico Regoli. 1600 metri tutti da godere con Stefano Botti che schiera Emperor of love e Vento d’Estate, la scuderia ovviamente favorita; a seguire Ramadas venuto fortissimo all’ultima. In basso attenzione a Celtico Arcano e Billy the Glory.

Sabato si corre a Siracusa, sei le corse in programma, la prima è in programma alle ore 14.25