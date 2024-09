Ripartono gli ippodromi metropolitani

Henry Longfellow (fonte www.bloodhose.com)

A fare da antipasto all’autunno un insolito HP A “Città di Varese” inserito a settembre. Sabato, infatti, sull’anello varesino si corre il tradizionale Handicap principale di classe A.

Le ultime edizioni sono state vinte rispettivamente da Lagomago e Sopran Pechino che ci riprova. Con molte probabilità può bissare il successo dello scorso anno vista la forma che ha mostrato nel periodo. A contrastare l'allievo di Bruno Grizzetti, ancora Wide Sea e Merlano, arrivati proprio dietro nella Coppa del Mare. Il campo però è molto più largo ed allora segnaliamo anche Rainmaker, Tendentious ed il pesino Capo Termpesta.

Il sabato delle Bettole è arricchito da due condizionate “Premio S.I.R.E.”, "Premio Edo ed Ietta Grizzetti” ed un Handicap “Premio Unione Proprietari Galoppo”. In tutto 7 corse con (5+5+4+7+7+12+8) 48 purosangue dietro le gabbie di partenza.

Il sabato pomeriggio vede al centro del galoppo nazionale l’Ippodromo di Chilivani in Sardegna con 7 corse, partenza alle ore 16.15. Una giornata sponsorizzata da una nota impresa agricola produttrice di olio extravergine di Alghero. Sette le corse in programma con ben (10+11+13+16+12+14+6) 82 cavalli agli ordini dello starter. La corsa più importante il “Premio Primer-Olio San Giuliano” con 13 partenti riservato ai cavalli anglo-arabi di 3 anni. NF: Figaro, Fucecchio, Faccibellu.

Sempre il sabato, con partenza alle 16.05 anche l'Ippodromo di Tagliacozzo con 5 corse nel palinsesto e 44 cavalli di razza purosangue inglese. La prima sarà una categoria Vendere, a seguire una maiden e tre Handicap. Sicuramente anche qui, il pubblico presente si divertirà.

Domenci a Roma

La domenica di Capannelle si apre con 4 condizionate da 16.500 euro di dotazione, due per i due anni, una riservata ai 3 anni e l’ultima per i 4 anni ed oltre.

Come a Milano proviamo a concentrarci sulla classe 2022. Entrambe le prove sono sulla distanza dei 1.500 metri.

“Premio Sga Asta Selezionata 2024”, per i maschi e castroni di 2 anni che non abbiano vinto una Listed Races dal 08/06/2024. 5 al via con il ruolo di favorito per Zenorione l’alfiere di Melania Cascione, a seguire Secret Force di Stefano Botti.

“Premio Sga Asta Selezionata 2024”, per le femmine di 2 anni che non abbiano vinto una Listed Races dal 08/06/2024. 8 al via con il ruolo di favorita per Nobile dal Colle anch’essa agli ordini di Melania Cascione, a seguire Brown Lady di Stefano Botti.

Il “Premio Senecio” per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II nell'annata o che non abbiano vinto un premio di E 6.375 dal 08/08/2024 vede di fronte 5 soggetti che nell’anno hanno fatto vedere delle buone prestazioni. Chicotay e Lacomte dovrebbero essere i cavalli protagonisti.

Il “Premio Campidoglio” è una bellissima condizionata per anziani sul miglio, 6 soggetti al via con il ruolo di favorito da assegnare alla punta di diamante della premiata ditta Turri Gasparini ovvero Canticchiando, seguono i sempre verdi Frozen Juke e Mordimi, gli altri ad aspettare il varco giusto.

A Merano

Tornano i salti importanti, “Premio Ettore Tagliabue” corsa di gruppo 2 per cavalli di 3 anni sui3.300 metri. Verde Costellation cerca l’affermazione di prestigio ed una terza vittoria consecutiva che lo lancerebbe verso la stagione 2025. Avversario dichiarato Night of dream che poi è sempre della Sc. Eichner.

Altra corsa di livello è il “Premio Azienda di Soggiorno di Merano” Listed Race sui 3.500 metri, tutti gli occhi sono puntati su Natam e Mauricius, entrambi al rientro dopo le fatiche primaverili. Chi sarà dei due, il più preparato?

Una puntata in Europa

partenti Prix du Moulin (fonte France-galop)

Domenica a Longchamp c’è il “Prix du Moulin”, la corsa di GR1 per i più forti miler europei, 7 al via. Charyn è l’indiscusso favorito dopo quanto fatto vedere nell’annata. Notable speech, il vincitore del 2000 guineas inglesi non starà certo a guardare, chiudiamo con Henry Lonfellow che a due anni era l’antagonista di City of Troy: riuscirà a vincere la sua prima corsa di Gr1 all’età di tre anni? AP O’Brien se lo augura anche perché il figlio di Dubawi e Minding potrebbe essere anche un gran bel prospetto in razza, è raggiungere quote 2 nei GR1 sarebbe un gran bel salto in avanti.

Lunedì a Milano

Riparte la stagione meneghina e subito protagonista sarà la classe 2022 ovvero i 2 anni. Quattro le prove a loro riservate, a seguire due interessanti Handicap rompicapo.

Partiamo dalle corse dei debuttanti: Prima corsa “Premio Irish Thoroughbred Marketing” per femmine. Otto al via sulla distanza dei 1.600 metri. Le migliori scuderie, i migliori allenatori e fantini a caccia delle nuove gerarchie per il 2025.

La terza corsa “Premio Teatro a Cavallo” per maschi. Dieci al via sulla distanza dei 1.600 metri. Anche in questo caso le migliori scuderie, i migliori allenatori e fantini a caccia delle nuove gerarchie per il 2025.

La seconda corsa “Premio Ferruccio Gorni” condizionata sulla distanza dei 1.500 metri per i maschi ha raccolto 4 partenti, tutti ottimi soggetti con il n.1 Bridge Ashi Kun nel ruolo di favorito.

La quarta corsa “Premio 136° stagione d’autunno” condizionata sulla distanza dei 1.

500 metri per femmine ha raccolto 4 partenti, qui il ruolo di favorita spetta alla più titolata ovvero Selfish, vincitrice di Listed e seconda nel premio Primi Passi. Corsa che comunque non si presenta facile poiché i rientri sono sempre difficili. La scuderia di Fabrizio Cameli sembra già in palla, visto l’ottimo debutto di Candid smile sulla pista dritta di Capannelle.