Rugby, traversa crolla in testa a un giocatore dopo la meta: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante una partita di rugby può succedere davvero di tutto. Ne sa qualcosa Pedro Aguilar, protagonista della sfida tra Messico e Bermuda giocatasi a Trinidad e valida per il Rugby Americas North Sevens Tournament del 2024, una competizione di rugby a 7. Con il punteggio ancora in parità sullo 0-0, il messicano Aguilar si è involato dalla sua metà campo verso l'area di meta di Bermuda. Quando sembrava poter segnare indisturbato, un avversario è riuscito a contrastarlo proprio poco prima della linea.

L'impatto ha spinto Aguilar a sbattere contro il palo in alluminio della porta, poi nel girarsi è riuscito a segnare la prima meta per la sua squadra. Ma nel frattempo l'intera porta è collassata a causa del contatto del giocatore con il palo, spostando e facendo cadere la traversa, che ha colpito proprio sulla testa lo sfortunato atleta. Dopo la partita il fisioterapista Dwain McGuinness ha pubblicato il video dell'azione, scrivendo su X: "L'infortunio più pazzesco che abbia mai visto in tutti gli anni in cui ho fatto fisioterapia a bordo campo". Una sequenza di eventi "fantozziana", ma anche dalla grande drammaticità: sul capo di Aguilar si è creata una spaccatura, il gioco è stato interrotto per 10 minuti per prestargli cure mediche. Alla fine se l'è cavata con sette punti di sutura sulla testa. Rivedendo le immagini non ci sono dubbi: poteva andargli peggio.

The craziest injury I’ve seen in all my years doing pitch-side physio. RAN7s pic.twitter.com/33WxT0v302 — Dwain McGuinness (@DwainMcGuinness) November 24, 2024

Uno spaventoso incidente, con risvolti ben più tragici è accaduto anche in Perù lo scorso 3 novembre, dove un calciatore è morto dopo essere rimasto colpito da un fulmine caduto sul terreno di gioco mentre le squadre rientravano negli spogliatoi. La vittima, il difensore 39enne José Hugo de la Cruz Meza, non ha avuto scampo ed è deceduto sul posto, ma anche altri giocatori hanno riportato delle conseguenze, in particolar modo il portiere Juan Chocca Llacta, il quale è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni a causa delle ustioni. É successo nel dipartimento di Huancayo, durante l'incontro valido per il campionato regionale di calcio che vedeva contrapposte Juventud Bellavista e Familia Chocca.

Il match è andato avanti solo per 23 minuti, durante i quali i calciatori hanno giocato sotto un violento temporale: le condizioni meteo si sono fatte talmente proibitive da indurre il direttore di gara a sospendere l'incontro per evitare inutili rischi. Meglio è andata invece agli altri calciatori che si sono accasciati sul terreno di gioco per via della scossa.

Secondo quanto riferito alla stampa nazionale peruviana, il difensore 39enne era l'unico in campo a indossare un, ed è questo ad aver in un certo senso attirato su di sé il fulmine che ne ha causato il tragico decesso.